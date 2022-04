Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP : avril s’annonce brillant pour les cryptos | Cryptomonnaie

L’action des prix du Bitcoin connaît un léger recul pour commencer avril.

Le prix d’Ethereum s’est arrêté à 3 500 $, peut revenir plus loin avant de s’étendre plus haut.

Le prix du XRP a été martelé plus bas jeudi de près de 10 % mais s’est redressé.

Le prix du bitcoin est passé de 48 000 $ à 44 000 $, terminant le dernier jour du mois sur une note plus basse mais toujours positif pour le mois. Le prix d’Ethereum continue de monter en flèche, éloignant le marché de la cryptomonnaie de la récente pression de vente. Le prix du XRP continue de se remettre d’une vente massive jeudi.

Le prix du Bitcoin continuera d’augmenter malgré la pression de vente de jeudi

Le prix du Bitcoin devrait poursuivre son rallye à la hausse malgré la baisse de jeudi. Historiquement, avril est l’un des mois les plus performants pour Bitcoin. Les années où le mois d’avril n’a pas donné de gain positif, les pertes n’ont pas dépassé le niveau de 2 %.

Le niveau de prix de 47 000 $ reste le domaine de résistance le plus fort pour que Bitcoin clôture au-dessus. 47 000 $ contient le sommet du nuage hebdomadaire d’Ichimoku et le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 %. Et au-dessus de cela se trouve l’hebdomadaire Kijun-Sen à 51 250 $.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo BTC/USD

Le potentiel de hausse avant le week-end est probablement limité à la zone de valeur de 48 000 $, tandis que les risques de baisse sont plus importants. Étant donné que le prix du Bitcoin reste à l’intérieur du Cloud Ichimoku, son niveau de support principal existe désormais au bas du Cloud (Senkou Span B) à 37 800 $.

Le prix Ethereum attend un autre nouveau test pour briser la résistance de 3 500 $

L’action sur les prix d’Ethereum a été interrompue cette semaine par rapport à la zone de valeur critique de 3 500 $. Cependant, il reste au-dessus du nuage hebdomadaire d’Ichimoku, signalant une dynamique globale positive et une perspective haussière continue.

Actuellement, le prix d’Ethereum tente de maintenir son support contre l’expansion de 61,8 % de Fibonacci et le plus haut de février 2022 à 3 200 $. Le deuxième plus grand nœud de volume élevé du profil de volume 2022 existe également à 3 200 $. Le succès à maintenir ce niveau en tant que support pourrait laisser entendre qu’une autre poussée vers le niveau de 3 500 $ sera bientôt tentée.

Graphique quotidien ETH/USD Ichimoku Kinko Hyo

Si les haussiers veulent maintenir de fortes perspectives positives pour le prix d’Ethereum, ils devront maintenir la clôture hebdomadaire au-dessus du nuage Ichimoku – à 3 100 $ ou plus. Ne pas le faire pourrait entraîner une chute rapide pour tester le bas du nuage hebdomadaire Ichimoku à 2 300 $.

Le prix du XRP chute de plus de 10 % en intrajournalier jeudi mais récupère la moitié de ses pertes

Le prix du XRP a subi sa plus grande perte quotidienne depuis le 21 février 2022, chutant de 10 % au cours de la session pour clôturer en baisse de 5 %, récupérant la plupart des pertes. Un signe fort de soutien aux traders a été la clôture qui s’est produite au-dessus du Kijun-Sen, signalant à tous les participants que les traders sont toujours sous contrôle.

Si le prix du XRP revient à une clôture au-dessus du Tenkan-Sen à 0,85 $ ou plus, ce serait un rejet clair de toute nouvelle pression à la baisse et la confirmation que de nombreux traders mis à l’écart devraient réintégrer ou ajouter aux positions existantes. Le plus gros test, et probablement le potentiel de hausse jusqu’à la semaine prochaine, est le Kijun-Sen hebdomadaire à 0,95 $.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo XRP/USDT

Les risques de baisse au cours du week-end devraient être limités à la zone de valeur de 0,80 $.