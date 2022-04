Pourquoi le prix d’Algorand surpassera le reste du marché de la cryptomonnaie | Cryptomonnaie

Le prix d’Algorand voit le pivot de mars offrir toujours un soutien.

Le prix ALGO conserve toujours ses gains dans le commerce, car la plupart des crypto-monnaies importantes se vendent.

Attendez-vous à ce qu’ALGO soit une valeur aberrante au cours de cette journée de négociation et devrait dépasser 0,9514 $ pour atteindre 1,1055 $ au cours du week-end.

Le prix d’Algorand (ALGO) devrait sortir en flèche cette semaine, car les haussiers ne sont pas effrayés par les principales crypto-monnaies qui sont sur le dos. Plusieurs vents favorables persistent dans le prix ALGO, et avec la stagnation de l’indice de force relative (RSI), les haussiers semblent être assis sur leurs mains, pas encore prêts à enregistrer des gains. Attendez-vous à une clôture quotidienne avant le week-end au-dessus de 0,9514 $, ouvrant la possibilité au prix ALGO de remonter de 15 %.

Le prix ALGO devrait remonter de 15% dans le week-end

Le prix d’Algorand est une valeur aberrante aujourd’hui où plusieurs crypto-monnaies impriment des chiffres rouges sur un marché qui a connu une vente massive de deux jours au Nasdaq. Le sentiment s’est estompé à la baisse alors que les investisseurs ont vu la percée sur papier ne pas prendre effet dans la réalité sur le champ de bataille en Ukraine, et avec plus de blocages en Chine, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement pourraient recommencer à éclater. Mais les traders du prix ALGO ne jettent pas encore l’altcoin.

Le prix d’ALGO se négocie toujours en dessous de la barrière de « surachat », ce qui fait que le prix d’ALGO n’a pas atteint l’objectif de profit que les haussiers et les investisseurs attendent avant d’encaisser. Avec cela, l’offre se tarit et les baissiers doivent payer des prix plus élevés pour pouvoir court-circuiter la crypto-monnaie. Cela entraînera un bond du prix d’Algoran au-dessus de 0,9514 $, et s’il peut clôturer au-dessus de ce niveau, les haussiers sont confrontés à une menace encore plus importante avec un rallye de 15 % vers 1,1055 $ tout au long du week-end.

Graphique journalier ALGO/USD

