Bitcoin « dormant » depuis plus de 7 ans déplacé juste avant que le prix du BTC ne chute de 5% | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) a plongé de 3 000 $ dans la matinée du 1er avril alors qu’un recul largement prévu semblait accompagner de nouveaux mouvements des principaux investisseurs.

Comme l’a révélé l’indicateur Whale Shadows, plus de 11 000 BTC ont soudainement quitté son portefeuille le 29 mars, après y avoir séjourné pendant la majeure partie d’une décennie.

Les pièces dormantes font écho à décembre 2017

Whale Shadows, inventé par l’analyste Philip Swift, suit les pièces qui redeviennent actives après avoir passé un temps considérable hors de la circulation.

Réglé pour n’enregistrer que lorsque 100 BTC ou plus quittent leur portefeuille à long terme, les pics de la métrique ont précédemment coïncidé avec ce que Swift considère comme des «hauts majeurs» de prix.

« Il y a eu un mouvement important sur la chaîne hier, avec + 10 000 BTC qui n’ont pas bougé depuis 7 à 10 ans, enfin en mouvement », a-t-il noté le 31 mars.

Le pic dans cette tranche d’âge, décrit comme impliquant des pièces dormantes de 7 à 9 ans sur le site d’analyse de Swift, LookIntoBitcoin, est l’un des deux plus importants jamais enregistrés dans l’histoire de Bitcoin.

La seule autre fois où les anciennes pièces ont évolué à une telle échelle, c’était en décembre 2017, lorsque le BTC/USD a atteint un niveau record qui resterait invaincu pendant trois ans.

Graphique Bitcoin Whale Shadows. Source : LookIntoBitcoin

En discutant des données sur Twitter, cependant, les opinions variaient considérablement sur l’importance du dernier événement.

Swift a fait valoir que les fonds impliqués étaient probablement liés à un piratage en 2014 de l’échange de crypto-monnaie Cryptsy, tandis que d’autres n’étaient pas d’accord.

L’utilisateur populaire Nunya Bizniz a en outre noté que le pic s’était produit après la chute de Bitcoin par rapport à ses derniers sommets historiques de 69 000 $, pas avant.

Bitcoin ne parvient pas à échapper aux ides de mars

Comme Cointelegraph l’a signalé précédemment, les appétits tenaient à ce que Bitcoin revienne après avoir atteint ses plus hauts niveaux de 2022, gagnant jusqu’à 29,4 % entre ses creux et ses sommets de mars.

Son collègue commerçant populaire Pentoshi a néanmoins toujours envisagé le potentiel d’un prochain voyage de plus de 50 000 $.

Pour Crypto Ed, cependant, les perspectives étaient moins roses. N’ayant pas réussi à maintenir sa zone de support d’environ 45 000 $, en plus de l’ouverture annuelle de 46 200 $, Bitcoin fait maintenant face à un retracement plus profond et à une rentrée dans sa fourchette de négociation établie.

Auparavant, les baleines sur l’échange Bitfinex avaient attiré l’attention du marché avec un mur de vente proche des prix au comptant actuels, que les traders ont néanmoins réussi à surmonter temporairement.