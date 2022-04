Le prix d’Ethereum se replie sous la pression baissière, cible 3 100 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum passe en dessous d’une ligne de tendance critique, ouvrant la voie à une correction.

Le prix de l’ETH pourrait être fixé à 6% aujourd’hui avant de trouver un support.

Attendez-vous à voir la tendance haussière se poursuivre avec un retour à 3 687 $

Le prix de l’Ethereum (ETH) a envoyé un signal de détresse aux marchés après que les haussiers n’aient pas été en mesure de défendre une ligne de tendance ascendante clé – colorée en vert sur le graphique ci-dessous. Au lieu de cela, les haussiers ont cédé sous la pression baissière, les marchés étant en retrait pour la deuxième journée consécutive, les investisseurs ne voyant aucun signe de soulagement de la part de l’Ukraine, et d’autres risques extrêmes devraient probablement se matérialiser dans les semaines à venir. Avec ces risques extrêmes pesant sur les investisseurs, une vague rapide de prises de bénéfices a commencé, asséchant la demande et les haussiers se sont tournés vers la vente pour encaisser pour le moment.

Le prix d’Ethereum voit les traders perdre des positions avec 3 100 $ à risque à la baisse

Le prix d’Ethereum a atteint un frein cette semaine après avoir rencontré la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours à 3 500 $. Avec ce rejet, les traders ont saisi l’occasion de se mettre à court à nouveau alors qu’un rassemblement de secours s’est avéré non étayé par des faits et a versé de l’eau froide sur la fête. Avec cette rupture du prix moral de l’ETH, il est passé sous la ligne de tendance ascendante verte qui a été un soutien vital pour la tendance haussière depuis début mars.

Le prix de l’ETH est déjà trop éloigné pour retracer et remonter au-dessus de 3 391,25 $. Cela signifierait au moins un rallye de 5%, et avec des commerçants assis sur leurs mains jusqu’à ce que les salaires non agricoles sortent des États-Unis, il n’y a qu’une petite fenêtre d’opportunité . Ajoutez à cela le fait que l’indice de force relative (RSI) n’est que maintenant de retour en dessous de la zone de « surachat », et il semble très peu probable que les traders entrent en taille maintenant, mais ils pourraient plutôt attendre 3 100 $, avec le pivot mensuel ou 3 018,55 $ qui revêt une importance historique, avant de voir les traders acheter la baisse.

Graphique journalier ETH/USD

Les pourparlers étant toujours en cours, une éventuelle nouvelle garantie ou percée avec un cessez-le-feu maintenu par la Russie au cours du week-end, par exemple, pourrait déclencher un rallye de soulagement haussier et voir l’action des prix remonter vers 3 391,52 $. Ce serait la position idéale pour allez dans le week-end et préparez le terrain pour un test et cassez au-dessus du SMA de 200 jours et ciblez 3 687,17 $ la semaine prochaine. Cela signifierait qu’environ 13% des bénéfices sont sur la table dans la semaine à venir.