Prédiction de prix XRP : Ripple pour réaliser des gains hebdomadaires | Cryptomonnaie

Le prix d’ondulation effectue une chute libre, qui se fait prendre par les niveaux techniques.

Le prix XRP voit un nouveau mois de négociation commencer avec le pivot mensuel montrant son importance.

Attendez-vous à un petit gain hebdomadaire alors que le XRP devrait se remettre partiellement de sa chute de jeudi.

Le prix Ripple (XRP) a fait un plongeon jeudi alors que la pression baissière a commencé à peser davantage après des nouvelles et des rapports selon lesquels la percée mardi dans les pourparlers de paix semblait n’être qu’une goutte sur une plaque chauffante car la Russie ne s’est pas détendue ou n’a pas facilité ses attaques sur certaines villes clés d’Ukraine. Le sentiment des investisseurs a encore vacillé alors que le risque d’inflation est de retour à l’ordre du jour, et le rapport sur la masse salariale non agricole plus tard dans la journée sera l’événement principal avant d’entrer dans le week-end. Attendez-vous à voir un rebond du nouveau pivot mensuel vers 0,85 $ dans sa trajectoire de reprise après la claque de l’traders d’hier.

Le prix du XRP a piqué du nez grâce au support technique

Le prix d’ondulation a subi un moment Chris Rock – Will Smith alors que les traders sont entrés et ont ramené l’action des prix en dessous de 0,80 $. Les investisseurs ont vu la pression monter à la baisse alors qu’il devenait clair que le soupir de soulagement de mardi ne se matérialisait pas sur le terrain. Les investisseurs n’ont pas tardé à enregistrer des bénéfices, ce qui a déclenché cette action de couteau en chute rapide.

Le prix du XRP a été attrapé à 0,7843 $ et la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours, qui sont deux niveaux techniques prouvant une fois de plus leur importance. Attendez-vous à ce que le prix XRP récupère aujourd’hui, avec le nouveau pivot mensuel à 0,8080 $ faisant déjà son devoir en offrant un rebond du prix XRP vers 0,8390 $. En ce week-end, attendez-vous à une clôture quotidienne au-dessus de 0,8390 $, et prépositionnez ainsi déjà pour la semaine prochaine un autre test sur le SMA de 200 jours à 0,9000 $.

Graphique journalier XRP/USD

Le risque d’une poursuite de la baisse pourrait provenir de la masse salariale non agricole plus tard dans la journée, où le risque extrême d’inflation pourrait à nouveau donner le ton si les salaires augmentent, les revenus disponibles diminuent et les marchés du travail se resserrent encore. Cela réajusterait les attentes actuelles de la trajectoire des taux pour la FED et pourrait voir les prix des obligations chuter (rendements plus élevés), ce qui déclencherait une correction des actions et, à son tour, se répercuterait sur les crypto-monnaies. Lorsque cela se produit, attendez-vous à un test de retour à 0,7843 $ et à une brèche en dessous de 0,7304 $.