Bitcoin teste le meilleur support pour aujourd’hui à 44200/44000 [Video] | Cryptomonnaie

Les traders Bitcoin ont maintenu les prix au-dessus de la moyenne mobile de 500 jours à 43600 pour un signal d’achat ciblant 46600/800 et la moyenne mobile de 200 jours à 48100/300. Un haut pour la journée exactement ici et un short ici a parfaitement fonctionné sur l’effondrement de 48226 à 45800/600 et un support à 44200/44000 pour un facile 4000 pips.