Le fondateur de Terra révèle ce qui arrivera à UST si le prix du Bitcoin s’effondre | Cryptomonnaie

Le PDG de Terraform Labs, Do Kwon, a concédé qu’un effondrement du prix du Bitcoin serait « négatif » pour la stabilité du stablecoin UST, mais qu’il s’attend à ce que le Bitcoin augmente.

Terraform Labs est l’entité derrière la plate-forme blockchain Terra (LUNA) qui prévoit d’acheter un total de 3 milliards de dollars en Bitcoin comme réserve pour le stablecoin UST.

Kwon a fait ces commentaires dans une interview sur le podcast Unchained le 29 mars. L’animatrice Laura Shin a demandé à Kwon quelles seraient les implications à court terme de la détention d’autant de BTC pour la stabilité de l’UST.

Kwon a déclaré que « le pire des cas serait que nous achetions du Bitcoin et qu’un crash se produise six mois plus tard, et que cela soit corrélé à une chute massive de la demande d’UST », ce qui serait, comme il l’a dit modestement, « négatif ». Cependant, ce scénario ne l’empêche pas de dormir la nuit :

« Je parie en quelque sorte que le scénario à long terme d’une augmentation du Bitcoin et que les réserves sont suffisamment solides pour résister aux baisses de la demande de l’UST est le scénario le plus probable. »

Kwon a acheté Bitcoin (BTC) pour détenir dans le trésor de Terra 40% de la garantie du stablecoin UST. Jusqu’à présent, Terra a acquis 30727,9 BTC et a récemment acheté 2 943 BTC le 29 mars. Cela fait de Terra le troisième plus grand détenteur de BTC à portefeuille unique.

Crypto YouTuber danku_r a fait valoir à ses 54 000 abonnés dans un tweet du 30 mars que l’ajout de BTC au trésor de Terra aiderait à atténuer l’impact d’une rétraction soudaine de la demande UST. Il a déclaré que la décision de Terra aiderait à éviter une « spirale de la mort due à l’incertitude du marché » en aidant le Trésor à « avaler la contraction de l’offre d’UST ».

L’un des objectifs déclarés de Kwon pour le Trésor, connu sous le nom de Luna Foundation Guard (LFG), est de faire de Terra « le plus grand détenteur de portefeuille unique de BTC ». Afin de détrôner le leader actuel, MicroStrategy de Michael Saylor, Kwon devra amasser plus de 125 051 BTC selon le tracker de portefeuille Bitcon Bitcoin Treasuries.

Plus tard dans l’interview, Kwon a été à la hauteur de sa réputation de provocateur en proclamant que Terra est une solution de couche 2 pour le réseau Bitcoin. Il a fait valoir qu’avec Terra, Bitcoin dispose d’un pont qui lui permet d’être utilisé « dans une multitude d’applications, des DAO aux NFT en passant par DeFi ».

« Et en termes d’expressivité, de capacités de transaction, de débit, toutes ces choses peuvent se produire sur Terra. »

Le commentaire de Kwon a attiré l’attention de la communauté crypto. Dans un tweet, l’antiprosynthèse du développeur Ethereum (ETH) a répondu en demandant si toutes les entités qui utilisent BTC pour soutenir un stablecoin devraient être considérées comme des solutions de couche 2. Il a dit: « Même moi, je ne crois pas que les normes de Bitcoin aient chuté à ce point. »

Une solution de couche 2 aide une blockchain de couche 1 à étendre ses opérations en déplaçant de nombreuses transactions vers un autre réseau pour réduire la congestion.

BTC se négocie à 44 463 $, en baisse de 5,61 % au cours des dernières 24 heures selon l’indice des prix Cointelegraph.