Prédiction hebdomadaires Bitcoin : Retester 50 000 $ n’est pas une question si mais quand | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin comble l’inefficacité créée lors de sa montée au-dessus de l’ouverture annuelle à 46 198 $.

Le récent retracement est une clé pour déclencher la prochaine étape à 50 000 $.

Les mesures en chaîne suggèrent des perspectives extrêmement optimistes pour BTC dans les semaines à venir.

Le prix du bitcoin montre une affinité pour augmenter après la récente flambée du 27 mars. La précédente baisse a aidé à éliminer toute inefficacité vers le bas tout en préparant le terrain pour une autre étape.

Le prix du Bitcoin se prépare à grimper

Le prix du bitcoin a établi trois hauts égaux et quatre bas plus élevés depuis le 13 janvier. La connexion de ces points de basculement à l’aide de lignes de tendance montre une formation de triangle ascendant, qui prévoit une hausse de 21 %.

L’objectif est obtenu en ajoutant la distance entre le premier swing haut et bas au point de rupture à 44 418 $. BTC est sorti de sa configuration en triangle ascendant le 27 mars, mais a cessé de progresser après avoir culminé à 48 238 $. Ce manque d’élan mélangé à l’inefficacité vers le bas, a fait glisser BTC plus bas.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du Bitcoin profite de ses gains tant qu’il reste au-dessus du niveau de support de 45 000 $. Une reprise rapide au-dessus de l’ouverture annuelle à 46 198 $ sera la clé pour déclencher la prochaine montée.

Dans ce cas, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le prix du Bitcoin reteste le niveau psychologique de 50 000 $. Dans un cas très haussier, cependant, BTC pourrait faire une course à 52 000 $ ou les sommets de swing formés fin décembre 2021.

Quoi qu’il en soit, la hausse de BTC semble être plafonnée à environ 53 000 $ et tout mouvement au-delà de ce niveau semble peu probable.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Alors que les données techniques affichent des perspectives optimistes pour le prix du Bitcoin, le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock le soutient. Cet indice montre que la barrière de résistance immédiate, qui s’étend de 45 887 $ à 48 410 $, est relativement faible.

Ici, environ 3,25 millions d’adresses qui ont acheté près de 2 millions de BTC sont « hors de l’argent ». Par conséquent, une augmentation substantielle de la pression d’achat est nécessaire pour surmonter cet obstacle. Cela ouvrira la voie à 50 000 $ ou plus.

CTB GIOM

Avec le prix du Bitcoin passant à 48 000 $, le modèle de la valeur marchande à la valeur réalisée (MVRV) est brièvement devenu positif. Cette métrique en chaîne est utilisée pour déterminer le profit/perte moyen des investisseurs qui ont acheté du BTC au cours de l’année écoulée.

Même avec cet indice au-dessus de la ligne zéro, les données historiques suggèrent que le MVRV sur 365 jours culmine à environ 22 %, ce qui indique qu’il reste encore à voir pour le prix du Bitcoin.

BTC MVRV sur 365 jours

L’indice le plus important est peut-être la hausse du nombre de baleines accumulant du BTC. Depuis le 12 novembre, le prix du Bitcoin est passé de 66 000 $ à un point bas de 34 000 $ et les baleines détenant entre 10 000 et 1 00 000 BTC ont été occupées à s’accumuler.

La catégorie des investisseurs détenant 10 000 à 100 000 BTC a augmenté ses avoirs de 10,26% à 11,26%, tandis que ceux détenant 100 000 à 1 000 000 BTC sont passés de 3,03% à 3,48%.

Cette évolution n’indique qu’une seule chose, les perspectives des institutions sur leur optimisme vis-à-vis du prix du Bitcoin.

Distribution d’approvisionnement BTC

Depuis le 6 mars, le prix du Bitcoin est passé de 38 400 $ à 48 000 $. Malgré cette hausse, les investisseurs semblent retirer leurs avoirs des bourses. Cela se voit dans les sorties croissantes via la variation nette de la position de change depuis le 7 mars.

En conclusion, non seulement les institutions et les baleines s’accumulent, mais elles déplacent également leurs avoirs vers des portefeuilles froids, ce qui brosse un tableau haussier pour l’avenir de Bitcoin.

Changement de la position nette de l’échange BTC

Alors que les choses s’améliorent pour le prix du Bitcoin, les perspectives du triangle ascendant pourraient échouer si le niveau de support de 44 418 $ est dépassé. Cette décision ferait allusion à un nouveau test du niveau de support immédiat à 42 076 $.

Si le prix du Bitcoin produit un chandelier quotidien proche de 42 076 $, cela invalidera la thèse haussière et enverra le gros crypto s’effondrer à la limite inférieure du triangle ascendant à environ 37 000 $.

Dans un cas très baissier, une panne du plancher de support de 35 000 $ pourrait faire chuter le prix du Bitcoin à 30 000 $.