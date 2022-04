L’industrie de la crypto riposte après le vote de l’UE pour bloquer les portefeuilles « non hébergés » | Cryptomonnaie

« Imaginez si l’UE exigeait que votre banque vous signale aux autorités chaque fois que vous payez votre loyer simplement parce que la transaction était supérieure à 1 000 euros », a déclaré Brian Armstrong, PDG de Coinbase.

L’industrie de la cryptomonnaie a fortement réagi contre le vote d’une commission du Parlement européen en faveur d’un paquet réglementaire pour des règles plus strictes de connaissance de votre client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) pour les portefeuilles privés « non hébergés ».

Les nouvelles directives obligeraient les fournisseurs de services de cryptomonnaie – le plus souvent des échanges – à vérifier l’identité de chaque individu derrière un portefeuille non hébergé qui interagit avec eux, tandis que toute transaction supérieure à 1 000 euros (1 100 $) devrait être signalée aux autorités.

Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a exprimé ses frustrations contre cette décision via Twitter, alors qu’il établissait des comparaisons avec fiat pour souligner l’absurdité de signaler et de vérifier une transaction de 1 000 euros :

Imaginez si l’UE exigeait que votre banque vous signale aux autorités chaque fois que vous payez votre loyer simplement parce que la transaction était supérieure à 1 000 euros. Ou si vous avez envoyé de l’argent à votre cousin pour l’aider à faire ses courses, l’UE a demandé à votre banque de collecter et de vérifier des informations privées sur votre cousin avant de vous autoriser à envoyer les fonds.

« Comment la banque pourrait-elle même se conformer ? Les banques repousseraient. C’est ce que nous faisons maintenant », a-t-il ajouté.

8/ Cela éviscère tout le travail de l’UE pour être un leader mondial en matière de législation et de politique de confidentialité. Il punit également de manière disproportionnée les détenteurs de crypto et érode leurs droits individuels de manière profondément préoccupante. C’est une mauvaise politique. Agissez maintenant ici : https://t.co/b3Ll3xXiW4 — Brian Armstrong – barmstrong.eth (@brian_armstrong) 30 mars 2022

La proposition faisait partie d’un amendement au règlement sur les transferts de fonds qui a été voté par la commission des affaires économiques et monétaires (ECON) et la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) le 31 mars.

Pour que les nouvelles règles soient promulguées, elles doivent être adoptées via des négociations en trilogue entre le Parlement européen, le Conseil européen et la Commission européenne, et si elles restent sans opposition, cela donnerait à l’industrie de la cryptomonnaie de neuf à 18 mois pour se conformer pleinement à la législation.

Le PDG Pascal Gaunthier de la société de portefeuille numérique Ledger n’a pas mâché ses mots non plus, déclarant que « le Parlement européen a choisi la peur plutôt que la liberté » :

« Un nouveau règlement vient d’être voté qui ouvre la voie à un régime de surveillance massive du paysage financier européen. »

Aujourd’hui, le Parlement européen a choisi la peur plutôt que la liberté. Un nouveau règlement vient d’être voté qui ouvre la voie à un régime de surveillance massive du paysage financier européen. #fil pour comprendre ce qui nous attend. #Crypto #Bitcoins #blockchain —Pascal Gauthier (@_pgauthier) 31 mars 2022

Les nouvelles réglementaires semblent avoir eu un impact significatif sur le prix du Bitcoin (BTC), le prix de l’actif ayant baissé de 4,5 % au cours des dernières 24 heures pour s’établir à 45 243 $ au moment de la rédaction. Ether (ETH) est également en baisse de 3,7 % à 3 282 $ au cours de cette période.

La société européenne de financement décentralisé (DeFi) Unstoppable Finance a déploré la nouvelle, exprimant l’espoir que les propositions seront rejetées lors des prochaines négociations.

« Les amendements sont un énorme revers pour la cryptomonnaie dans l’UE et devraient être abrogés lors des trilogues », a déclaré la société.

Aujourd’hui, le Parlement européen a voté en faveur de mesures qui suscitent des inquiétudes importantes tant pour les particuliers que pour l’écosystème crypto. Si elles sont finalement approuvées, ces nouvelles mesures créeront des problèmes fondamentaux pour la confidentialité, l’innovation et l’accès. Déclaration complète ci-dessous. pic.twitter.com/kjaeWxftz5 – Conseil Crypto pour l’innovation (@crypto_council) 31 mars 2022

Le responsable de la stratégie et du développement commercial d’Unstoppable Finance, Patrick Hansen, s’est également adressé à Twitter pour exprimer sa colère, qualifiant les propositions de « grande déception et de grande menace pour la vie privée des individus ».

« Il introduit des exigences de vérification de portefeuille irréalisables et des exigences de déclaration injustifiables pour les sociétés de cryptomonnaie qui auraient des effets extrêmement préjudiciables pour les citoyens et les entreprises de l’UE. »

Il a noté qu’il serait difficile, voire impossible, pour les fournisseurs de services de cryptage de vérifier un homologue « non hébergé » et a averti que pour rester conforme et ne pas compromettre leur position juridique, certaines entreprises pourraient vouloir interrompre complètement les transactions avec des portefeuilles non hébergés. D’autres, plus petits, pourraient trouver les coûts opérationnels potentiels de la conformité trop élevés, les laissant aux plus grands acteurs établis, ce qui entraînerait une nouvelle consolidation du marché.

Cependant, Hansen a également c’est noté qu’il est optimiste quant au fait que les règles pourraient au moins être édulcorées lors des négociations en trilogue, car « certains membres de la Commission/du Conseil ont exprimé des critiques » à propos des réglementations.