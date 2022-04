Cette configuration simple pour Shiba Inu produira des rendements de 75 % | Cryptomonnaie

L’action des prix de Shiba Inu révèle un modèle d’Adam et Eve en jeu, faisant allusion à une évasion prochaine.

Les investisseurs peuvent profiter du rallye de 75 % à 0,0000454 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,0000212 $ invalidera la thèse haussière de SHIB.

Le prix du Shiba Inu a établi un modèle d’inversion du bas sur le graphique journalier, signalant un mouvement haussier massif. Cependant, la récente baisse du prix de Bitcoin a provoqué une pause dans le rallye des altcoins.

Le prix Shiba Inu établit une rampe de lancement

L’action des prix Shiba Inu du 5 janvier au 8 février a créé une vallée en forme de V connue sous le nom d' »Adam ». Ce mouvement a été suivi d’une formation à fond arrondi appelée « Eve ». Alors que la seconde moitié du schéma est toujours en cours, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que la configuration se poursuive jusqu’à son terme.

La formation Adam et Eve est un modèle d’inversion du fond et prévoit une hausse de 38 %, déterminée en mesurant la profondeur de la vallée et en l’ajoutant au point de cassure à 0,0000329 $.

Sur la base des méthodes de prédiction théoriques, SHIB est susceptible de revoir le 0,0000329 $. À partir de la position actuelle, ce mouvement constituerait une ascension de 75 %. Le prix du Shiba Inu sera également confronté à un obstacle temporaire à 0,0000399 $, où les traders doivent s’unir pour le surmonter et atteindre l’objectif.

Graphique SHIB/USDT sur 4 heures

Indépendamment des perspectives haussières du prix du Shiba Inu, Bitcoin peut facilement transformer la configuration en impasse s’il se dirige vers le sud sans avertissement. Les investisseurs doivent donc faire preuve de prudence.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,0000212 $ invalidera la thèse haussière du prix du Shiba Inu. Cette évolution créera un plus bas plus bas et déplacera les chances en faveur des baissiers et déclenchera potentiellement un crash de 55% à 0,0000094 $.