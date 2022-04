First Mover Asia : des vents favorables pour l’industrie sud-coréenne de la cryptomonnaie ; Bitcoin, Ether plonge | Cryptomonnaie

Le rapport publié plus tôt cette semaine sur l’investissement de 1,6 milliard de dollars du groupe SK au cours des trois prochaines années dans les semi-conducteurs et la blockchain fait suite à une campagne présidentielle qui a fait des politiques favorables à la cryptomonnaie un enjeu important ; les principaux altcoins déclinent également.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix : le Bitcoin et les autres principales crypto-monnaies sont en baisse.

Insights: L’industrie sud-coréenne de la cryptomonnaie a eu de bonnes nouvelles ces derniers temps.

Avis du technicien : BTC est en baisse par rapport aux niveaux de surachat ; soutien à 43 000 $.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 45 808 $ -2,7 %

Éther (ETH) : 3 292 $ -2,7 %

Meilleurs gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Solana SOL +3,2 % Plate-forme de contrat intelligente Argent Bitcoin BCH +1,3 % Monnaie Algorand ALGO +0,7% Plate-forme de contrat intelligente

Les meilleurs perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Filecoin FIL −5,1 % L’informatique Ordinateur Internet PCI −5,1 % L’informatique Litecoin SLD −4,9 % Monnaie

Bitcoin, les autres cryptos majeurs plongent

Le bitcoin et d’autres principales crypto-monnaies ont plongé jeudi dans un contexte d’aggravation de l’inflation et d’un vote de l’Union européenne sur la législation en matière de cryptomonnaie que l’industrie considérait défavorablement.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se négociait récemment à moins de 46,00 $, soit une baisse de plus de 2 % au cours des dernières 24 heures. Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, était également en panne pour la même période et changeait de mains à environ 3 300 $. Un certain nombre d’altcoins de premier plan s’en sortaient encore plus mal, ce qui suggère une diminution de l’appétit pour le risque parmi les investisseurs. Les pièces Meme DOGE et SHIB ont récemment baissé d’environ 3% et 4,5% respectivement.

Les performances des principaux cryptos ont concordé avec celles des marchés boursiers. Le Nasdaq, le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average, riches en technologies, ont tous baissé de 1,5 %. Les valeurs refuges traditionnelles telles que l’or et le dollar américain ont augmenté, tandis que le rendement du Trésor à 10 ans a continué de baisser par rapport au sommet de 2,5 % de mardi, comme l’a rapporté CoinDesk.

L’indicateur d’inflation préféré de la banque centrale américaine, l’indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE), a montré que l’inflation annuelle a augmenté de 6,4% en février, a rapporté jeudi le Bureau d’analyse économique du département du Travail. Le taux d’inflation s’est accéléré par rapport au clip de 6 % signalé il y a un mois. Le rythme de février était le plus élevé depuis 1982.

Certains traders de crypto surveillent de près les lectures de l’inflation car le marché du bitcoin (BTC) évolue parfois après la publication des indicateurs économiques. Certains investisseurs détiennent le bitcoin comme protection contre l’inflation. Le rapport a également montré que les dépenses de consommation ont ralenti à 0,2 %, contre 2,7 % en janvier. Bitcoin au moins initialement n’a pas réagi aux nouvelles.

Les législateurs de l’Union européenne ont voté en faveur de mesures controversées visant à interdire les transactions cryptomonnaies anonymes, une décision qui, selon l’industrie, étoufferait l’innovation et envahirait la vie privée. Les propositions visent à étendre les exigences de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) qui s’appliquent aux paiements conventionnels supérieurs à 1 000 EUR (1 114 $) au secteur de la cryptomonnaie. Ils abandonnent également le plancher pour les paiements cryptomonnaies, de sorte que les payeurs et les destinataires des plus petites transactions cryptomonnaies devraient être identifiés, y compris pour les transactions avec des portefeuilles non hébergés ou auto-hébergés.

Pendant ce temps, les législateurs du monde entier ont continué à chercher des moyens de protéger les consommateurs contre de nouvelles augmentations des prix de l’énergie résultant de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Jeudi, l’administration Biden a déclaré qu’elle envisageait de libérer environ 180 millions de barils de pétrole au cours des six prochains mois à partir des réserves américaines à raison d’un million de barils par jour. Le prix du pétrole brut Brent, une mesure fréquemment surveillée des prix de l’énergie, se vendait récemment à environ 105 $ le baril, en baisse d’environ 1 %.

Marchés

S&P 500 : 4 530 -1,5 %

DJIA : 34 678 -1,5 %

Nasdaq : 14 420 -1,5 %

Or : 1 937 $ +0,1 %

Connaissances

La crypto en Corée du Sud a récemment bénéficié d’un vent arrière.

Plus tôt cette semaine, The Korean Herald a annoncé que SK Square, la branche d’investissement du conglomérat sud-coréen SK Group, dépenserait 2 000 milliards de wons (1,6 milliard de dollars) au cours des trois prochaines années dans les semi-conducteurs et la blockchain.

« Ce sera la première année où SK Square créera une nouvelle valeur pour les actionnaires en investissant dans les puces et la blockchain, les domaines que nous connaissons, et nous voyons un potentiel de croissance élevé », a déclaré Park Jung-ho, PDG et vice-président de SK Square. , a déclaré lundi au Korean Herald.

SK, basée à Séoul, qui compte 95 entreprises distinctes dans les secteurs de la chimie, de la logistique, de l’énergie et des matériaux, entre autres, cherche à élargir son portefeuille. C’est le troisième plus grand conglomérat de Corée du Sud. L’intérêt d’un soi-disant chaebol reflète l’intérêt croissant des investisseurs et entrepreneurs sud-coréens pour la cryptomonnaie.

La société prévoit d’introduire son propre jeton avant la fin de l’année, selon un rapport publié la semaine dernière par le Korea Economic Daily la semaine dernière. SK Square, a mis en place un groupe de travail blockchain qui est responsable du projet.

Le jeton serait le premier du genre lancé par une entreprise relevant des 10 principaux conglomérats sud-coréens. La crypto-monnaie visera à intégrer les économies virtuelles dans les activités du groupe, a rapporté l’Economic Daily.

SK Square est également le principal actionnaire de SK Hynix, le deuxième fabricant mondial de puces mémoire après Samsung. En novembre 2021, SK Telecom a dépensé 87,3 milliards de KRW pour acquérir une participation de 35 % dans l’échange cryptomonnaie Korbit.

L’initiative la plus récente du groupe SK suit de près l’élection de l’un des deux candidats à la présidence qui ont promu des propositions favorables à la cryptomonnaie dans le but de gagner des électeurs plus jeunes. Yoon Suk-yeol, le candidat conservateur qui a remporté les élections, a déclaré qu’il prendrait des mesures légales pour confisquer les bénéfices de la cryptomonnaie obtenus par des moyens illégitimes et les restituer aux victimes.

***

L’adoption par l’Inde d’un projet de loi de finances avec des impôts élevés entravera l’innovation et la croissance de l’industrie naissante, disent les opposants au projet de loi.

« Traiter les bénéfices et les pertes de chaque paire de marché séparément » découragera la participation à la cryptomonnaie et freinera la croissance de l’industrie », a déclaré Nischal Shetty, PDG de l’échange de crypto WazirX, dans un communiqué. « C’est très malheureux et nous exhortons le gouvernement à reconsidérer cela. »

Les mesures cryptomonnaies imposent un impôt décourageant sur les plus-values ​​de 30 % sur les transactions cryptomonnaies et un impôt de 1 % retenu à la source (TDS) sans pertes compensatoires. Les défenseurs de l’industrie avaient espéré convaincre les législateurs de limiter au moins la taxe à la source.

L’avis du technicien

Le graphique des prix quotidiens BTC montre le support/résistance, avec le RSI ci-dessous. (Damanick Dantès/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) est en mode retrait après que les vendeurs ont répondu à la résistance à 48 000 $. La crypto-monnaie pourrait trouver un support à 43 000 $ dans la journée de négociation en Asie, ce qui pourrait stabiliser la baisse.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier est en baisse par rapport aux niveaux de surachat, qui précèdent généralement les baisses de prix. Sur le graphique hebdomadaire, cependant, le RSI est neutre avec des lectures de momentum positives. Cela signifie que les acheteurs pourraient rester actifs à des niveaux de support inférieurs.

Pourtant, BTC tente de casser en dessous d’une tendance haussière de deux semaines, similaire à ce qui s’est produit début février, qui a précédé une brève baisse des prix.

Pour l’instant, les acheteurs devront maintenir la cassure au-dessus de 45 000 $ pour atteindre un objectif de hausse vers 50 966 $.

Événements importants

Miami NFT Week : les conférenciers incluent Mark Cuban et le maire de Miami, Francis Suarez

8 h 30 HKT/SGT (00 h 30 UTC) : Jibun (Japon) PMI manufacturier bancaire (mars)

9 h 45 HKT/SGT (1 h 45 UTC) : PMI manufacturier de Caixin (Chine) (mars)