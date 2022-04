Les analystes débattent de la prochaine étape de Bitcoin après le nouveau test de 45,5 000 $ d’aujourd’hui | Cryptomonnaie

BTC a finalement atteint la zone de support prévue de 45 000 $, mais les analystes ont des opinions partagées quant à savoir si la poursuite ou la consolidation sera la prochaine étape.

Les appels euphoriques à un retour du marché haussier ont peut-être été un peu tôt, surtout après que les traders Bitcoin (BTC) n’ont pas réussi à faire passer le prix au-dessus du niveau de 46 000 $ le 31 mars. Même avec le recul actuel, les analystes continuent de s’attendre à un nouveau test de support inférieur. au niveau de 45 000 $.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent que la tentative d’aujourd’hui de pousser le prix du BTC au-dessus de 47 500 $ a été fermement rejetée par les baissiers qui ont fait chuter la première crypto-monnaie à 45 500 $.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour. Source : TradingView

Voici un aperçu de ce que plusieurs analystes du marché disent à propos du recul des prix du BTC et si les traders doivent ou non se préparer à de nouvelles pertes ou se préparer à un autre mouvement à la hausse.

Ceci n’est qu’une correction à court terme

Tous les commerçants n’ont pas été pris au dépourvu par la baisse de Bitcoin de jeudi, y compris l’analyste de marché et l’utilisateur pseudonyme de Twitter « IncomeSharks », qui a publié le graphique suivant avant la baisse des prix, notant que le « 4h semble vouloir se corriger un peu. ”

Graphique BTC/USDT sur 4 heures. Source : Gazouillement

IncomeSharks a dit :

Ce n’est pas moi qui suis baissier, je remarque juste 3 raisons pour lesquelles une petite correction a du sens. La super tendance est à plat, nous allons probablement retester cette cassure, et nous pouvons rebondir sur la ligne de tendance. Bon moment pour moi de prendre des bénéfices.

BTC recherche un soutien entre 42 000 $ et 45 000 $

Les prochains niveaux de support disponibles à surveiller ont été discutés par l’analyste de marché et économiste Caleb Franzen, qui a publié le graphique suivant montrant les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 21 jours, 55 jours et 200 jours pour Bitcoin déclarant: » Parfois, il est utile d’éliminer tout le bruit, de supprimer l’analyse de la structure des prix et de simplement regarder les moyennes mobiles exponentielles.

Graphique BTC/USD sur 1 jour. Source : Gazouillement

Franzen a dit,

Tous sont un support potentiel pour Bitcoin, nous donnant une fourchette de 42 000 $ à 45 000 $.

Une nécessaire période de consolidation latérale

Une vue plus macro sur ce qui va suivre pour Bitcoin a été fournie par l’analyste et utilisateur pseudonyme de Twitter ‘BTCFuel’, qui a publié le graphique suivant comparant l’action des prix BTC en 2012 à son mouvement actuel et a suggéré qu ‘«après avoir augmenté de 28% au cours de la dernière 2 semaines et brisant une résistance majeure, une certaine consolidation latérale devrait être bonne pour Bitcoin.

Prix ​​BTC/USD en 2012 par rapport au prix BTC/USD en 2022. Source : Twitter

BTCFuel a dit,

Dans les prochains mois, je pense que Bitcoin augmentera lentement et régulièrement comme en 2012. Mais les altcoins deviendront fous.

La capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie s’élève désormais à 2,087 billions de dollars et le taux de domination de Bitcoin est de 41,6%.