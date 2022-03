Prédiction des prix des crypto-monnaies : Chainlink, Crypto.com et Bitcoin – American Wrap 31 mars | Cryptomonnaie

Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: Recherche de crypto pour un support avec les marchés mondiaux sur le pied arrière

Le prix du Bitcoin, Ethereum et d’autres crypto-monnaies sont actuellement juste à côté des sommets de mars et semblent solides grâce à des nouvelles positives et à une percée dans les pourparlers de paix entre la Russie et l’Ukraine. Mais le sentiment a changé lors de la session européenne de mercredi, à la suite de données montrant une inflation dans certains pays de la zone euro approchant les deux chiffres, ce qui a ramené l’attention des marchés sur le problème de la hausse des pressions sur les prix. Avec l’EURUSD au plus bas et les marchés boursiers en chute libre, un important vent arrière qui aidait les crypto-monnaies pourrait s’estomper et même devenir un vent contraire, car l’eau froide freine toute nouvelle croyance en une trêve ou un accord de paix.

Le prix de Crypto.com pourrait doubler dans les prochaines semaines

Le prix de Crypto.com est actuellement à mi-chemin pour terminer une configuration haussière. Par conséquent, les acteurs du marché peuvent s’attendre à des rendements massifs pour ce jeton avant même une cassure !

Le prix de Chainlink pourrait heurter un mur de briques en raison des craintes suscitées par les pourparlers de paix entre l’Ukraine et la Russie

Le prix de Chainlink (LINK) continue d’augmenter, bien que la plupart des marchés aient été un peu ralentis par un léger changement de sentiment du jour au lendemain. Les marchés mondiaux ont reculé lorsque les investisseurs ont réalisé qu’aucune véritable percée n’avait été faite dans le processus de paix, et après que les chiffres de l’inflation de l’UE ont été vus devenir incontrôlables. Alors que mardi les marchés percevaient que les risques extrêmes diminuaient, ils semblent maintenant n’avoir fait que grossir et pèsent davantage sur l’évolution des prix.