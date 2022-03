Le prix de Chainlink pourrait heurter un mur de briques en raison des craintes suscitées par les pourparlers de paix entre l’Ukraine et la Russie | Cryptomonnaie

Le prix Chainlink semble prometteur sur les graphiques, mais deux voyants d’avertissement clignotent.

Le prix LINK pourrait bientôt atteindre un mur de résistance très baissier et pourrait voir un retour à des niveaux plus bas.

Des vents contraires émergent alors que davantage de risque extrême est à nouveau pris en compte, déclenchant peut-être une vente massive vers 15,00 $

Le prix de Chainlink (LINK) continue d’augmenter, bien que la plupart des marchés aient été un peu ralentis par un léger changement de sentiment du jour au lendemain. Les marchés mondiaux ont reculé lorsque les investisseurs ont réalisé qu’aucune véritable percée n’avait été faite dans le processus de paix, et après que les chiffres de l’inflation de l’UE ont été vus devenir incontrôlables. Alors que mardi les marchés percevaient que les risques extrêmes diminuaient, ils semblent maintenant n’avoir fait que grossir et pèsent davantage sur l’évolution des prix.

Le prix Chainlink est sur le point de reculer

Jusqu’à présent, le prix de Chainlink a connu une belle remontée printanière, les investisseurs, selon l’endroit où ils sont entrés, envisageant 14% à 33% de gains. Jusqu’à présent, tout va bien, car les investisseurs s’apprêtent à vivre une course cahoteuse alors que les marchés s’inquiètent des risques extrêmes qui comblent rapidement l’écart après qu’une percée dans les négociations a été communiquée par les négociateurs ukrainiens et russes. Pourtant, jusqu’à ce qu’un accord solide se concrétise, et avec le risque croissant d’inflation et les contraintes d’approvisionnement, le risque considérable est que la Russie ne tienne pas sa promesse et que la guerre redevienne un risque extrême important.

LINK, surfe toujours sur la reprise de l’humeur du marché, mais il pourrait rapidement voir bon nombre de ces vents contraires se transformer en vents contraires si un effet domino déclenche un revirement massif. La question est de savoir si le prix LINK pourra atteindre 19,55 $ avant que l’indice de force relative (RSI) n’entre dans la zone de surachat. Attendez-vous à ce que l’action des prix retombe à 14,95 $ où le pivot mensuel, un niveau historique et la ligne de tendance ascendante verte se situent tous à quelques centimes l’un de l’autre. Si ces vents contraires s’avéraient aussi sévères, attendez-vous à une autre baisse vers 11,46 $, juste au-dessus du S1 mensuel.

Graphique journalier LINK/USD

Les signaux mentionnés ci-dessus pourraient être ignorés si le Nasdaq pouvait à nouveau clôturer ce soir avec un bénéfice supérieur à +1 %, compensant la perte d’hier résultant d’une prise de bénéfices sur une transaction d’achat de la rumeur et de vente du fait. mettre en place. Les investisseurs examineront plus en détail les projections estivales et verront que les actifs à risque détiennent toujours des gains solides avec LINK plutôt que de voir des achats plus larges en cours de route dans le rallye vers 19,55 $, juste au-dessus du R1 mensuel. Si les traders pouvaient clôturer au-dessus, cela ouvrirait la porte à un saut à 22,00 $ avec la moyenne mobile simple de 200 jours juste au-dessus.