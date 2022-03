Bitcoin vient de retrouver une ligne de tendance de prix clé après sa plus longue absence depuis mars 2020 | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) peut se consolider à 47 000 $, mais des délais plus longs montrent à quel point la mini course haussière de cette semaine a été importante.

Selon la métrique Golden Ratio Multiplier (GRM), le 27 mars, BTC / USD a récupéré une zone de support essentielle pour assurer une poursuite de la hausse.

Bitcoin sort de l’effondrement de la ligne de tendance qui a battu mars 2020

GRM est une métrique d’observation à long terme pour l’action des prix Bitcoin. Il est utilisé pour déterminer si la croissance du prix du Bitcoin (ou l’inverse) est excessive par rapport à sa maturité globale en tant qu’atout en termes d’adoption.

Pour ce faire, il utilise une échelle logarithmique, qui comprend la moyenne mobile sur 350 jours (DMA) de Bitcoin et les séquences de Fibonacci pour donner des multiples de cette ligne de tendance.

En tant que tel, la chute du BTC / USD en dessous de 350DMA est désormais un signe évident d’action des prix aberrants, car la grande majorité des jours ont été passés au-dessus depuis la mi-2019.

Au fur et à mesure que Bitcoin mûrit et que l’adoption se répand, les extrêmes logarithmiques deviennent moins prononcés.

« Le Golden Ratio Multiplier est un outil efficace car il est capable de démontrer quand le marché est probablement surchargé dans le contexte de la croissance de la courbe d’adoption de Bitcoin et des cycles du marché », a expliqué à l’époque l’analyste Philip Swift, qui a créé l’outil en 2019.

Le crash du COVID-19 de mars 2020, par exemple, avait marqué le plus long voyage récent de Bitcoin sous le 350DMA, mais 2022 a réussi à le battre de trois mois à deux.

En tant que tel, les trois premiers mois de cette année ressemblent clairement à une exception à la règle en matière de GRM.

Une autre utilisation du GRM est naturellement liée à la prédiction des sommets du cycle du marché Bitcoin. En 2019, Swift a estimé que le prochain sommet serait environ trois fois le 350DMA.

« Si ce modèle de séquence de Fibonacci décroissant continue de se dérouler comme il l’a fait au cours des 9 dernières années, alors le prochain sommet du cycle du marché sera lorsque le prix se situera dans la zone du 350DMA x3 », a-t-il expliqué.

Tableau du multiplicateur du nombre d’or Bitcoin. Source : LookIntoBitcoin

Le graphique hebdomadaire fait de la viande hachée une résistance autrefois solide

Sur des délais moyens, comme l’a rapporté Cointelegraph, Bitcoin fait déjà une déclaration en ce qui concerne les lignes de tendance en place tout au long de 2022.

Deux MA offrant une résistance au premier trimestre – la MA exponentielle de 21 semaines et de 50 semaines – ont vu leur premier défi cette semaine, et les traders se battent actuellement pour eux en tant que nouveau support, selon les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView.

Les deux divisent approximativement la fourchette de négociation actuelle de Bitcoin, en vigueur depuis le début de 2021, en deux parties avec 28 000 $ et 69 000 $ comme plancher et plafond, respectivement.

Se déplacer au-dessus d’eux, a déclaré précédemment le commerçant et analyste populaire Rekt Capital, permettrait à BTC / USD d’avoir une chance d’atteindre de nouveaux sommets historiques.

« BTC a effectué une clôture hebdomadaire des bougies au-dessus de l’EMA du marché haussier de 21 semaines lorsque le prix est dans une tendance haussière pour la première fois depuis la mi-juillet 2021 », a-t-il ajouté dans une mise à jour sur le sujet cette semaine.

Graphique bougie BTC/USD 1 semaine (Bitstamp) avec EMA 21 semaines et 50 semaines. Source : TradingView