Le prix AAVE a doublé avec le lancement d’Aave v3 | Cryptomonnaie

Le prix AAVE a enregistré des gains de 43% au cours de la semaine dernière alors que le protocole s’est étendu pour prendre en charge six chaînes de blocs différentes dans DeFi.

Le protocole de liquidité non dépositaire offre aux investisseurs la possibilité de prêter, d’emprunter ou de mettre en jeu leurs actifs et de tirer un rendement de leurs avoirs.

Les analystes sont optimistes sur le prix AAVE, prédisant le prochain plus haut au-dessus de 250 $ dans le jeton.

Le prix AAVE devrait poursuivre sa tendance à la hausse alors que le protocole s’étend à six chaînes de blocs différentes dans l’écosystème DeFi. Les partisans pensent que l’adoption de l’AAVE pourrait grimper avec la dernière mise à jour.

Le prix AAVE prêt à grimper plus haut

Avec le lancement d’AAVE V3, il y a une expansion rapide de l’écosystème du protocole DeFi. L’équipe de développement a amélioré les fondamentaux du projet et le prix du projet de liquidité non dépositaire a grimpé en conséquence.

La dernière mise à jour place AAVE au centre de l’écosystème DeFi à mesure qu’il mûrit et que de nouveaux protocoles sont construits sur le réseau. En tant que projet de premier ordre, AAVE a connu une augmentation de son adoption, avec un plus grand nombre d’utilisateurs et d’activités en chaîne. Les utilisateurs peuvent prêter, emprunter et miser leurs actifs pour tirer un rendement de leurs avoirs AAVE.

Le prix de l’AAVE a doublé depuis le 15 mars et le volume des échanges a connu un pic massif de 442 %.

Le protocole a mis à niveau ses capacités DeFi et rendu son réseau accessible à un grand nombre d’utilisateurs grâce au lancement de six blockchains.

AAVE V3 a été proposé le 21 novembre, renforçant l’efficacité du jeton et améliorant l’expérience utilisateur sur le marché DeFi. Les utilisateurs peuvent créer des « aTokens » ou des jetons AAVE pour créer un dépôt, créé sur une chaîne et brûlé sur une autre.

Les utilisateurs peuvent effectuer un arbitrage de rendement et échanger des actifs de manière transparente entre les blockchains.

Les analystes ont évalué la tendance des prix AAVE qui a connu une remontée à 250 $. @venturefounder pense que la vraie bataille se situe entre 250 $ et 300 $, le prochain plus haut pour le jeton.