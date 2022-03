Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: Recherche de crypto pour un support avec les marchés mondiaux sur le pied arrière | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin devrait perdre au moins 3 % de sa valeur marchande, passant en dessous de 46 000 $.

Le prix Ethereum subit un rejet et devrait retomber vers 3 000 $.

Le prix XRP piège les traders avec des traders sur le point de réaliser un piège haussier vers moins de 0,8000 $

Le prix du Bitcoin, Ethereum et d’autres crypto-monnaies sont actuellement juste à côté des sommets de mars et semblent solides grâce à des nouvelles positives et à une percée dans les pourparlers de paix entre la Russie et l’Ukraine. Mais le sentiment a changé lors de la session européenne de mercredi, à la suite de données montrant une inflation dans certains pays de la zone euro approchant les deux chiffres, ce qui a ramené l’attention des marchés sur le problème de la hausse des pressions sur les prix. Avec l’EURUSD au plus bas et les marchés boursiers en chute libre, un important vent arrière qui aidait les crypto-monnaies pourrait s’estomper et même devenir un vent contraire, car l’eau froide freine toute nouvelle croyance en une trêve ou un accord de paix.

Le prix du bitcoin a subi un double rejet et devrait chuter de 3% alors que les baissiers prennent brièvement le contrôle

Le prix du Bitcoin (BTC) semble lourd car les traders n’ont pas pu maximiser le rallye de secours mardi. Au lieu de cela, ils ont été rejetés deux fois par rapport à la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours autour de 48 413,27 $ et même une clôture au-dessus du R1 mensuel à 47 851,97 $ s’est avérée trop. Alors que le moral des haussiers s’estompe, attendez-vous à voir de plus en plus de prises de bénéfices qui déclencheront une spirale à la baisse.

Ainsi, le prix du BTC doit rechercher un support là où les traders devront intervenir pour ne pas laisser leur rallye être brisé. En voyant l’ampleur du mouvement au cours des derniers jours, attendez-vous à voir une baisse à 45 261,84 $ ou 44 088,73 $. Deux niveaux qui étaient déjà marqués dans le passé ont prouvé qu’ils étaient difficiles à dépasser, de sorte que la baisse actuelle des cours serait un bon test pour voir s’ils détiennent un support en retour maintenant.

Graphique journalier BTC/USD

Alors que les pourparlers se poursuivent à nouveau, les attentes du marché devraient augmenter et les investisseurs voudront voir plus de garanties qu’un simple titre indiquant que tout ira bien. Les haussiers et les investisseurs ne seront probablement prêts à intervenir que lorsqu’un cessez-le-feu sera garanti et qu’un accord solide et détaillé sera sur la table. Cela pourrait voir le prix sauter au-dessus de 50 000 $ vers 50 0019,29 $ alors que les traders traversent le SMA de 200 jours, et 48 760,92 $ sont retirés.

Le prix d’Ethereum atteint le seuil de SMA de 200 jours et voit les traders se coincer contre la ligne de tendance

Le prix de l’Ethereum (ETH) a été fixé pour une trajectoire abrupte vers 5 000,00 $, mais au lieu de cela, les dernières heures se sont avérées être un défi pour eux, car de l’eau froide a été versée sur le sentiment du marché mondial. Les indices de la session ASIA PAC ont chuté de plus de 1% après la clôture du Nasdaq hier avec une perte similaire. Lorsque l’un des éléments de soutien technique actuels se rompt, attendez-vous à voir une fuite vers des valeurs refuges avec des investisseurs retirant leur argent du prix d’Ethereum.

Le prix des ETH est toujours soutenu par 3 391,52 $, la résistance mensuelle R1 et la ligne de tendance ascendante verte – tous trois très proches les uns des autres. Attendez-vous à voir la pression monter davantage tout au long de la journée, entraînant une pause à la baisse. Lorsque le prix des ETH glisse sous la ligne de tendance ascendante verte, une baisse d’environ 10% sera observée avant que les traders n’interviennent à environ 3 018,55 $ – non seulement pour défendre le niveau psychologique de 3 000,00, mais aussi pour défendre le moral car une trop grande correction effrayerait les investisseurs hors ETH.

Graphique journalier ETH/USD

Une fausse pause pourrait voir les traders se précipiter plus rapidement pour défendre le rallye, le transformant en piège à traders. Cela verrait un afflux de plus de traders et le prix grimperait à 3 687,17 $ alors que la demande du côté acheteur s’élargit encore plus. Avec ce déménagement, la salle est ouverte pour un rallye jusqu’à 5 000,00 $ dans les semaines à venir.

Le prix du XRP subit une consolidation alors que le sentiment du marché passe au risque

Le prix Ripple (XRP) a fait sauter les bouchons de champagne lundi alors que le prix a traversé le SMA de 200 jours au-dessus de 0,90 $. Cette fête a commencé un peu trop tôt alors que les marchés commençaient à douter que la nouvelle de mardi soit une véritable percée, par opposition à une simulation de la Russie pour permettre un remaniement de ses actions militaires. Quarante-huit heures plus tard, il semble que ce soit le dernier alors que les troupes se dirigent vers le Donbass et que les promesses de relâcher les bombardements et les bombardements n’ont pas été tenues sur le terrain.

Le prix du XRP laisse les investisseurs perplexes, ce qui se reflète dans l’action des prix, le prix du XRP oscillant entre 0,8390 $ et 0,8791 $. À partir de là, le prix du XRP pourrait encore aller dans les deux sens, mais en voyant la réaction du Nasdaq hier soir et la baisse du Hang Seng et du Topix ce matin, attendez-vous à voir le prix du XRP baisser. Cela signifierait une cassure en dessous de 0,8390 $ et une perte de valeur du prix XRP vers 0,7843 $, car aucun point d’ancrage réel n’est à la baisse.

Graphique journalier XRP/USD

Comme le prix a déjà rebondi une fois de 0,8390 $, un deuxième test pourrait s’avérer être le bon et voir les traders sauter dans le prix XRP, augmenter le prix vers – et atteindre 0,8791 $. Le SMA de 200 jours n’est qu’à quelques centimètres et pourrait être cassé à la hausse alors que le dollar semble s’estomper pour une troisième journée consécutive. Cela verrait XRP se renforcer jusqu’à 1,00 $.