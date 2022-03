Le prix de Crypto.com pourrait doubler dans les prochaines semaines | Cryptomonnaie

Le jeton de prix Crypto.com montre des signes de hausse en raison d’un arrondi potentiel.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le CRO déclenche un rallye exponentiel après avoir basculé la barrière de résistance de 0,53 $ en un niveau de support.

Un chandelier quotidien proche du seuil de 0,37 $ invalidera la thèse haussière,

Le prix de Crypto.com est actuellement à mi-chemin pour terminer une configuration haussière. Par conséquent, les acteurs du marché peuvent s’attendre à des rendements massifs pour ce jeton avant même une cassure !

Le prix Crypto.com prêt pour un mouvement explosif

Le jeton Crypto.com ne montre aucun signe de ralentissement à l’approche d’une barrière de résistance importante à 0,53 $. Après avoir atteint un creux d’environ 0,37 $, le CRO a rebondi de 27 % pour atteindre son niveau actuel de négociation – 0,53 $.

Renverser ledit obstacle dans une prise de pied sera la clé pour déclencher une augmentation massive du prix de Crypto.com afin de retester le plafond de 0,88 $. Cela compléterait une configuration inférieure arrondie pour CRO. Cette formation technique montre une lente résurgence d’acheteurs qui repousse le prix à son apogée. Si tel était le cas pour les participants au marché des prix de Crypto.com, on peut s’attendre à ce qu’il gagne un total de 88% par rapport à sa position actuelle.

En fonction de l’élan, CRO pourrait prolonger la montée en puissance et retester le plus haut historique à 0,97 $. Dans certains cas, les traders Crypto.com pourraient marquer le niveau psychologique de 1 $ et établir un nouveau sommet.

Graphique CRO/USDT sur 1 jour

Quelles que soient les perspectives du prix de Crypto.com, le marché des altcoins pourrait subir un revirement radical si le flash Bitcoin se bloque. Par conséquent, les acteurs du marché doivent porter une attention particulière au biais directionnel du grand crypto. En cas de changement soudain de narration, un chandelier quotidien proche du seuil de 0,37 $ invalidera la thèse haussière du prix Crypto.com en produisant un plus bas inférieur. Ce mouvement est susceptible de fausser les chances en faveur des baissiers et de déclencher un crash qui pourrait pousser le CRO au plus bas du 22 janvier à 0,32 $.