Le prix TRON devrait gagner 40 % après avoir été listé sur Binance.us et lancé le marché NFT | Cryptomonnaie

Le prix TRON a rebondi après la crise, affichant des gains de 9 % du jour au lendemain avec le lancement du marché ApeNFT le 31 mars 2022.

La plus grande bourse d’échange au monde, Binance.us, a répertorié TRON ; les dépôts dans l’altcoin sont maintenant en direct.

Il y a une tendance à la hausse massive de l’activité en chaîne sur le réseau Tron, avec 83 millions d’utilisateurs et 3 milliards de transactions au total.

Binance.us a répertorié TRON sur sa plateforme d’échange, alimentant la demande de TRON parmi les utilisateurs. Les partisans estiment que le lancement du marché NFT est la clé de l’adoption de TRON et pourrait déclencher un rallye dans l’altcoin.

Le prix TRON sur la bonne voie pour des gains de 40 %

Le prix TRON a commencé une tendance à la hausse, offrant aux utilisateurs des gains de 9% du jour au lendemain. La hausse des prix de l’altcoin aide à retracer les pertes depuis le début de 2022. Deux mises à jour clés de l’écosystème TRON ont alimenté une perspective haussière parmi les détenteurs.

Une filiale du plus grand échange cryptomonnaie au monde, Binance, a annoncé la cotation de TRON et a révélé que les dépôts pour l’altcoin sont désormais en direct sur sa plateforme. L’arrivée de TRX sur Binance.us offre une plus grande exposition et est susceptible d’augmenter l’adoption de l’altcoin. Historiquement, les actifs cotés sur l’échange de crypto-monnaies connaissent un pic de demande et un gain de prix correspondant.

Parallèlement à la cotation en bourse, TRON a propulsé le marché ApeNFT pour offrir aux utilisateurs une exposition au métaverse et une plate-forme pour leurs objets de collection et actifs numériques. ApeNFT prévoit de récompenser les détenteurs et les utilisateurs de TRX avec des avantages sur son marché.

Le badge Genesis NFT est déjà ouvert aux candidatures. Si vous êtes:

❤️Titulaire de jetons Tron

❤️KOL en crypto

❤️Média en crypto

❤️Contributeur pour la pré-inscription Cliquez : https://t.co/sXVUrA0xdu Un badge NFT = partager 160 000 $ $NFT & listes blanches de projets d’APENFT Marketplace ! pic.twitter.com/GPQ9ZddcPi – APENFT (@apenftorg) 29 mars 2022

Une fois la phase de testnet terminée, ApeNFT et TRON co-organiseraient un événement de lancement virtuel où Justin Sun présenterait les bonus offerts par le marché. Les projets du métaverse ont applaudi le lancement du marché ApeNFT, propulsé par TRON. Le premier livestream sur le thème du métaverse dans l’écosystème de l’altcoin est mis en ligne avec les débuts de Justin Sun dans le monde virtuel.

Les analystes ont évalué la tendance des prix TRON et prédit une reprise de l’altcoin. Les analystes de CFDTrading ont observé que les moyennes mobiles sur le graphique horaire sont haussières et alignées positivement. Cela indique que la tendance à la hausse des prix TRON pourrait rester stable.

Un analyste crypto de ‘The Birb Nest’ a prédit une hausse de 40% du prix TRON à la mi-avril 2022. L’analyste attend un nouveau test de 0,07 $ sur le graphique des prix de l’altcoin.