Ethereum est comme les meilleurs et les pires quartiers de New York : Niveaux de gris | Cryptomonnaie

Le gestionnaire d’actifs numériques Grayscale a publié un rapport sur les plates-formes de contrats intelligents dans lequel il compare la blockchain Ethereum (ETH) aux meilleurs et aux pires quartiers de New York.

Le rapport examine le réseau de contrats intelligents grand-père Ethereum par rapport aux nouvelles chaînes de blocs concurrentes telles que Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Polkadot (DOT), Cardano (ADA) et Stellar (XLM). Le rapport intervient dans le sillage du lancement par la société d’un fonds crypto dédié aux plateformes de contrats intelligents hors Ethereum.

Dans une section intitulée « villes numériques », Grayscale a analysé Ethereum, Avalanche et Solana. La firme a comparé Ethereum à la Big Apple, notant qu’ils partagent tous les deux des similitudes avec des problèmes qui découlent de leur stature :

« Ethereum est comme New York : c’est vaste, cher et encombré dans certaines zones. Cependant, il dispose également de l’écosystème d’applications le plus riche, avec plus de 500 applications qui représentent une valeur totale de plus de 100 milliards de dollars, soit plus de 10 fois plus que tout autre réseau concurrent.

« Les utilisateurs et les développeurs sont rassurés sur le fait qu’Ethereum continuera probablement d’être le centre de gravité de l’innovation et de la liquidité des applications en raison de la taille de sa communauté et du montant du capital enfermé dans les contrats intelligents du réseau. Une solution L2 comme Polygon est comparable à un gratte-ciel à New York : elle évolue en construisant vers le haut », ajoute le rapport.

La société a poursuivi en suggérant que les utilisateurs se déplaçant vers des blockchains concurrentes équivalaient à déménager dans une ville moins chère en raison des frais de gaz élevés et de la congestion du réseau sur Ethereum causée par une demande écrasante de services financiers décentralisés (DeFi) et de jetons non fungbiles (NFT) au cours du passé. deux ans.

« Alors que les frais d’Ethereum ont commencé à dépasser les 10 $ par transaction, les plates-formes de contrats intelligents telles que Stellar, Algorand, Solana et Avalanche ont connu une forte croissance du nombre de transactions quotidiennes en chaîne », indique le rapport.

Grayscale a décrit Solana comme Los Angeles, notant qu’il s’agit d’un « réseau structurellement distinct qui est plus rapide et se concentre sur différents cas d’utilisation » tels que les carnets de commandes en chaîne tels que Mango Markets, qui nécessite des vitesses de transaction rapides et des frais peu élevés pour fonctionner.

«L’architecture de Solana repose sur un mécanisme de consensus différent qui donne la priorité à la vitesse et à la réduction des frais, mais au prix d’une plus grande centralisation – plutôt que de passer par les chaînes L2. Solana exécute les transactions via une chaîne L1 rapide. Exécutant environ 2300 transactions par seconde au 15 mars 2022 », indique le rapport.

Avalanche a été comparée à Chicago en ce que son économie est similaire à NYC, mais a un réseau plus petit, « les transactions sont moins chères et moins encombrées, et le développement est plus centralisé ».

« Les sous-réseaux spécifiques au jeu comme Crabada et les partenariats avec des entreprises comme Deloitte devraient offrir plus de différenciation par rapport aux applications sur d’autres chaînes, aidant Avalanche à créer une identité distincte à l’avenir », a écrit Grayscale.

Indépendamment des comparaisons, Grayscale a souligné les cas d’utilisation haussiers des plates-formes de contrats intelligents à l’avenir, l’entreprise pointant vers DeFi et le secteur en plein essor de Metaverse en particulier :

« L’opportunité de marché pour les applications DeFi et Metaverse combinées, à notre avis, est probablement supérieure à la capitalisation boursière de 2 billions de dollars de l’ensemble du marché des actifs numériques aujourd’hui. »

« Les plates-formes de contrats intelligents sont la couche d’exploitation sur laquelle les applications DeFi et Metaverse s’appuient et exploitent pour les transactions, générant finalement de la valeur pour la chaîne de base alors que les utilisateurs accumulent des jetons natifs pour les frais », ajoute le rapport.