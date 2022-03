Le prix ApeCoin doit maintenir ce niveau pour de nouveaux sommets | Cryptomonnaie

Le prix d’ApeCoin est actuellement aux prises avec la zone d’approvisionnement de 14,23 $ à 15,98 $.

Un rejet pourrait pousser l’APE au niveau de support de 12,28 $, mais franchir cet obstacle pourrait accueillir de nouveaux sommets.

Un chandelier quotidien clôturé en dessous de 12,28 $ pourrait déclencher une baisse massive à 9,64 $.

Le prix d’ApeCoin a connu une poussée considérable à la hausse au cours des dix derniers jours. Cependant, le récent passage à une zone d’approvisionnement s’avère difficile pour les haussiers. Les investisseurs doivent faire preuve de prudence, car un échec à monter plus haut pourrait entraîner une chute brutale.

Prix ​​​​ApeCoin au point de départ ou d’arrêt

Le prix ApeCoin est à un point d’inflexion de son parcours. Après avoir rallié environ 63% en moins de dix jours, l’APE est actuellement aux prises avec la barrière de résistance de 14,43 $ et la confluence de la zone d’approvisionnement de 14,23 $ à 15,98 $.

Jusqu’à présent, les haussiers ne semblent pas avoir l’élan nécessaire pour traverser ce cluster, ce qui indique un manque de pression à l’achat. Cependant, la production d’un chandelier de quatre heures au-dessus de 15,98 $ ouvrira la voie au prix ApeCoin pour retester le plus haut historique actuel à 17,46 $.

Cependant, les perspectives ci-dessus semblent moins probables compte tenu de l’état actuel des traders. Pour conserver les perspectives haussières, le prix d’ApeCoin doit rester au-dessus du niveau de support de 12,28 $. Tant que les acheteurs parviennent à défendre ce niveau, il y a de fortes chances que la prochaine étape déclenche un rallye qui testera à nouveau les sommets actuels et peut-être passera plus haut dans une phase de découverte des prix.

Graphique APE/USDT sur 2 heures

La baisse des adresses actives quotidiennes et du volume en chaîne renforce encore le manque d’enthousiasme pour le prix d’ApeCoin. Le premier a connu une forte baisse depuis le 28 mars de 17 048 à 6 445, tandis que le second est en baisse depuis le 24 mars de 2,6 milliards à 0,98 milliard.

Cette réduction des adresses actives quotidiennes et du volume en chaîne indique que les investisseurs se désintéressent de la pièce aux niveaux actuels.

Volume en chaîne APE, adresses actives quotidiennes

Indépendamment de la tendance haussière de la plupart des altcoins, le prix d’ApeCoin semble avoir du mal à augmenter. Un retracement mineur à 12,28 $ semble probable, mais une pression accrue du côté vendeur pourrait entraîner une rupture dudit support.

Si le prix ApeCoin produit un mouvement décisif en dessous de 12,28 $, cela invalidera la thèse haussière en créant un plus bas plus bas et déclenchera une nouvelle descente à 9,64 $.