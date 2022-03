Bengal Energy va exploiter Bitcoin en utilisant des «puits échoués» dans l’arrière-pays australien | Cryptomonnaie

Le mineur canadien de pétrole et de gaz, Bengal Energy, est sur le point de commencer son projet d’essai d’accès à des puits de gaz autrefois « échoués » avec des plates-formes minières portables Bitcoin.

La société pétrolière et gazière canadienne Bengal Energy plonge ses orteils dans l’exploitation minière de Bitcoin (BTC) afin d’utiliser l’énergie inexploitée de ses puits de gaz dans les confins de l’arrière-pays australien.

Selon un rapport de The Australian, Bengal Energy est sur le point de mener un programme pilote dans lequel environ 70 plates-formes minières Bitcoin seront installées à l’intérieur d’un bâtiment portable – connu dans l’industrie minière locale sous le nom de « donga » – qui sera assemblé près d’un série de puits de gaz précédemment hors service dans le bassin Cooper.

Selon le directeur de l’exploitation de Bengal Energy, Kai Eberspaecher, la société a acquis les puits de gaz auprès de ses partenaires locaux d’extraction de pétrole et de gaz, Santos Energy et Bridgeport Energy.

Eberspacher a ajouté que les puits de gaz récemment acquis posaient un problème intéressant à la compagnie d’énergie car ils sont ce qu’on appelle des «puits échoués». Cela signifie que même si l’entreprise peut techniquement produire de l’électricité à partir du gaz sur place, les canalisations de distribution actuelles sont trop éloignées pour être atteintes.

Un pipeline pouvant desservir les puits de gaz éloignés du Bengale est actuellement en construction, mais les retards de développement ont été encore exacerbés par les problèmes de chaîne d’approvisionnement liés à Covid.

Nous envisageons essentiellement six mois d’avoir des puits prêts, mais sans sortie. Nous avions affaire à des actifs bloqués.

Les plates-formes minières portables Bitcoin dans les dongas ont été choisies comme solution au problème. Un donga d’essai sera équipé de 66 plates-formes minières pouvant générer environ 0,005 BTC par jour, ce qui équivaut à environ 235 $.

Si l’essai réussit, Bengal Energy chercherait à multiplier sa production minière de Bitcoin par un facteur de 10 à 20, ce qui signifie que le revenu total pourrait atteindre entre 2 000 $ et 5 000 $ par jour.

Bengal Energy ajoute son nom à une liste croissante de sociétés minières, dont ConocoPhilips et Exxon Mobil, qui cherchent à exploiter tout le potentiel de l’énergie généralement gaspillée ou échouée grâce à des opérations minières portables Bitcoin.

En réponse aux critiques largement publiées de l’exploitation minière de Bitcoin pour des raisons environnementales, les entreprises de combustibles fossiles sont devenues de plus en plus soucieuses de trouver de nouvelles façons de limiter les sous-produits nocifs des opérations minières ainsi que d’exploiter toutes les alternatives durables lorsque cela est possible.

Le Bitcoin Mining Council a estimé un mix énergétique durable de 58,5 % pour l’industrie mondiale au quatrième trimestre 2021. Les mineurs norvégiens utilisent même la chaleur perdue pour sécher le bois.