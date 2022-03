Comment ces murs d’approvisionnement empêchent Algorand de monter plus haut | Cryptomonnaie

Le prix d’Algorand a atteint un mur dans la zone de valeur de 0,93 $.

Un niveau de résistance majeur dans le profil de volume 2022 empêche un nouveau mouvement à la hausse.

Les opportunités commerciales sur les côtés long et court du marché se sont développées.

Le prix d’Algorand a passé les six derniers jours à cogner contre la porte du point de contrôle du volume 2022 à 0,93 $. Alors qu’ALGO a clôturé au-dessus de 0,93 $ dimanche et s’est depuis échangé au-dessus de ce niveau lors des sessions intrajournalières, les traders n’ont pas pu ou n’ont pas voulu terminer une clôture au-dessus de 0,93 $.

La consolidation des prix d’Algorand pourrait être un précurseur de la prochaine grande évasion

L’action des prix d’Algorand continue de se resserrer par rapport au point de contrôle du volume de 2022, mais n’a pas été vendue. Les haussiers anticipent probablement qu’une cassure au-dessus du point de contrôle du volume déclencherait probablement une poussée rapide et violente vers le prochain nœud de volume élevé près du retracement de Fibonacci à 50% à 1,36 $. De même, les baissiers recherchent la faiblesse et l’incapacité à poursuivre des sommets plus élevés pour vendre ou vendre Algorand à découvert aux nouveaux creux de 2022.

ALGO/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

À la suite de cette action sur les prix, deux configurations commerciales Point et Figure se sont développées pour les haussiers et les baissiers.

La configuration hypothétique des échanges longs pour le prix d’Algorand est un ordre d’achat stop à 1,00 $, un stop loss à 0,92 $ et un objectif de profit à 1,30 $. Le commerce représente une récompense de 3,75: 1 pour le risque. La configuration commerciale est basée sur un modèle Point and Figure connu sous le nom de cassure Ascending Triple Top. Essentiellement, l’évasion Ascending Triple Top est un modèle de coin ascendant raté.

0,02 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Un stop suiveur de deux à trois cases aiderait à protéger tout profit implicite réalisé après l’entrée. La configuration commerciale est invalidée si la courte entrée ci-dessous est déclenchée en premier.

Sur le côté court du commerce pour le prix d’Algorand, la configuration courte théorique est un ordre stop de vente à 0,86 $, un stop loss à 0,92 $ et un objectif de profit à 0,64 $. Cette idée courte est une récompense de 3,67: 1 pour le risque, avec un stop à trois cases par rapport au stop loss standard à quatre cases en raison de la proximité de l’entrée de la ligne de tendance du marché haussier. Si l’entrée courte est déclenchée, elle confirme un modèle Point and Figure connu sous le nom de Bull Trap.

0,02 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

La transaction est invalidée si une colonne d’inversion de X s’imprime avant que l’entrée courte ne soit atteinte. Un stop suiveur serré à deux cases aiderait à se protéger contre toute dérive dans l’action des prix qui pourrait se développer lors d’une baisse rapide.