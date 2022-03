Le prix de Stellar Lumens a de fortes chances de tomber entre 10 et 18 % à partir de 0,23 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Stellar Lumens montre une divergence baissière sur le graphique de 12 heures.

XLM a de forts niveaux de retracement de Fibonacci jusqu’à 18% en dessous du prix actuel.

Une invalidation sera une bougie de règlement supérieure à 0,26 $

Le prix de Stellar Lumens montre des signaux forts allant jusqu’à 18 % de recul par rapport au prix actuel de 0,23 $. Les commerçants devraient envisager de sécuriser les bénéfices.

Une correction des prix de Stellar Lumens est susceptible de se produire

Le prix Stellar Lumens a réalisé un rallye haussier de 40% en mars. Les passionnés de XLM qui regardent d’autres crypto-monnaies surperformantes sur le marché se demandent probablement quand leur investissement imitera une action de prix similaire. Malheureusement, ce jour plein d’espoir n’arrivera peut-être pas de sitôt pour le prix XLM, car les traders montrent des signes d’épuisement.

Le prix de Stellar Lumens montre une divergence baissière cachée sur l’indice de force relative. Les récents sommets imprimés à 0,24 $ sont présentés comme plus survendus que le sommet de 0,25 $ en février. De plus, le prix XLM n’a pas réussi à établir une bougie de clôture plus élevée que le précédent sommet de swing jusqu’à présent.

Graphique XLM/USD sur 12 heures

Un indicateur de retracement de Fibonacci entourant le rallye de 40% a trois objectifs solides ci-dessous aux niveaux de 38,2%, 50% et 61,8%. La moyenne mobile sur 50 jours se situe 14 % en dessous du niveau de 50 % de Fibonacci à 0,20 $. Au maximum, le prix XLM pourrait tomber au niveau de 61,8 % à 0,19 $, ce qui entraînerait un recul de 18 % par rapport au prix actuel de Stellar Lumens.

Une invalidation de la thèse baissière sera un prix de stabilisation au-dessus du sommet de février à 0,26 $. Si cela devait se produire, les haussiers auraient probablement assez de force pour exploiter la liquidité au-dessus des niveaux de 0,28 $ et 0,30 $, ce qui entraînerait une augmentation de 30 % par rapport au prix actuel de Stellar Lumens.