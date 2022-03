Prédiction des prix XRP : Ripple cible 1 $ | Cryptomonnaie

Le prix du XRP continue d’afficher un mouvement persistant, bien que lent, vers la zone critique de valeur de 1 $.

Les trempettes continuent d’être achetées.

Aucun signal immédiat avertissant d’un mouvement correctif imminent.

Le prix du XRP continue de grimper de plus en plus avec peu de volatilité. Les trempettes continuent d’être achetées en dessous et au-dessus du Tenkan-Sen, tandis que tous les pics majeurs sont également vendus. La tendance générale à la hausse reste toutefois constante sur les trente derniers jours.

Prix ​​​​XRP pour maintenir son comportement de tendance actuel

L’action des prix XRP a clôturé mardi en dessous de son ouverture mais est restée au-dessus du quotidien Tenkan-Sen et du retracement Fibonacci de 38,2% à 0,84 $. L’action des prix reste au début d’une cassure haussière idéale d’Ichimoku, les traders attendant le pic nécessaire de ce modèle d’entrée pour la confirmation du décollage. Les traders n’ont pas voulu ou pas pu le fournir jusqu’à présent, mais une hausse progressive est toujours attendue, malgré l’absence d’un pic majeur et soutenu.

L’un des avertissements les plus critiques au sein du système Ichimoku Kinko Hyo est d’éviter de négocier contre un instrument tendant en tandem avec le Tenkan-Sen – parfois appelé main dans la main en raison de leur proximité. Le prix XRP est un exemple d’actif qui « se tient la main » car le prix et le Tenkan-Sen sont restés très proches car il a régulièrement augmenté au cours des deux dernières semaines. Malheureusement, ce comportement est susceptible de se poursuivre.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo XRP/USD

Du point de vue d’Ichimoku, il y a peu de résistance pour empêcher le prix XRP de revisiter la zone de valeur de 1 $.

Les risques baissiers demeurent préoccupants. Cependant, en cas de pression à la vente, il existe désormais plusieurs zones de support qui atténueraient probablement la portée de toute baisse inattendue. Le premier est le retracement de Fibonacci à 38,2 % à 0,84 $, le second le Kijun-Sen à 0,805 $. La zone de support finale et la plus forte pour le prix XRP est Senkou Span B à 0,73 $. Le fait de ne pas se maintenir au-dessus de Senkou Span B pourrait déclencher un flash crash vers la zone de valeur de 0,50 $.