ApeCoin se prépare à éclater alors que les baleines Ethereum ramassent le jeton NFT | Cryptomonnaie

Le prix de l’ApeCoin a enregistré des gains à deux chiffres au cours de la semaine dernière alors que l’adoption continue d’augmenter.

Les investisseurs à gros portefeuille d’Ethereum continuent d’accumuler des ApeCoin, en récupérant le jeton NFT et en diversifiant leur portefeuille.

Les partisans pensent que le battage médiatique autour d’ApeCoin alimente un récit haussier.

Le prix de l’ApeCoin pourrait afficher des gains de près de 14 %, l’adoption par les investisseurs ayant augmenté au cours de la semaine dernière. Les partisans pensent qu’ApeCoin pourrait faire irruption dans un rassemblement alors que les baleines ramassent le jeton NFT représentant les NFT du Bored Ape Yacht Club.

Le prix ApeCoin sur la bonne voie pour un rallye dans le cycle actuel

Le prix d’ApeCoin a commencé une tendance à la hausse après avoir enregistré des pertes constantes au cours de la semaine dernière. L’équipe derrière la collection Bored Ape Yacht Club NFT, l’un des objets de collection numériques les plus rentables, s’est réunie sous le nom d’ApeCoin DAO et a lancé le jeton. Les détenteurs de Bored Ape Yacht Club NFT pourraient réclamer leurs jetons via le site Web, ajoutant de la valeur à leurs avoirs de collection numériques.

Bien que les partisans aient initialement critiqué le lancement d’ApeCoin et le battage médiatique entourant le jeton NFT, il a été répertorié dans les principaux échanges cryptomonnaies tels que Binance, FTX, Coinbase et OKX. Fait intéressant, l’activité en chaîne d’ApeCoin est montée en flèche dans les 48 heures suivant son lancement. Bien que le prix du jeton NFT n’ait jamais atteint son prix d’inscription de 20 $, il a atteint un sommet historique de 17,17 $ il y a près de douze jours.

Le volume des échanges intrajournaliers du jeton NFT était de 978,65 millions de dollars, l’ApeCoin continuant de gagner en popularité parmi les commerçants de la communauté. L’activité en chaîne dans le jeton NFT est en hausse avec le battage médiatique entourant les NFT ApeCoin et Bored Ape Yacht Club.

Certains analystes ont évalué la tendance des prix ApeCoin et prédit une reprise du jeton NFT. Brian Bollinger, un analyste crypto, affirme que si le prix d’ApeCoin ne parvient pas à se maintenir en dessous de la ligne de tendance franchie et dépasse 14 $, il pourrait réintégrer un modèle en triangle.

L’analyste a prédit une contrefaçon qui ferait grimper le prix de l’ApeCoin à 15,45 $.