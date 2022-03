Le prix de SushiSwap éclate sur les plans de mise à niveau vers un protocole multi-chaînes | Cryptomonnaie

SushiSwap a publié une proposition pour intégrer Stargate et faciliter les échanges et transferts d’actifs natifs entre les réseaux.

La nouvelle mise à niveau aiderait les investisseurs à libérer la puissance de Sushi en permettant aux utilisateurs de transférer entre les réseaux.

Le prix de SushiSwap a commencé une tendance à la hausse, affichant des gains de 5 % du jour au lendemain alors que les analystes révèlent une perspective haussière sur le jeton Ethereum.

Le prix de SushiSwap a affiché des gains de 25 % au cours de la semaine dernière, alimentant un récit haussier pour le jeton. La nouvelle mise à niveau pourrait augmenter l’utilité et l’adoption de SushiSwap, qui a historiquement fait grimper le prix du jeton.

SushiSwap entre dans une tendance haussière

SushiSwap a lancé une tendance haussière en réponse à la dernière proposition. Sushi a évolué vers un protocole multi-chaînes et inter-chaînes et l’a déployé sur 16 réseaux différents. Alors que les investisseurs peuvent avoir une expérience négative en échangeant des jetons natifs contre des jetons non natifs, SushiSwap propose de relever ce défi grâce à l’intégration avec Stargate.

Actuellement, les investisseurs échangent des jetons natifs contre des jetons non natifs par l’intermédiaire de divers tiers.

Stargate est la première application construite sur LayerZero. Le protocole de transfert d’actifs Omnichain peut résoudre le trilemme de transition auquel sont confrontés les utilisateurs.

L’intégration de Stargate offre aux investisseurs une finalité instantanément garantie et une liquidité unifiée, des fonctionnalités qui pourraient stimuler l’adoption de SushiSwap et l’activité en chaîne.

Selon l’annonce, l’intégration sur plusieurs réseaux pourrait maximiser le volume des pools de sushis. Il prendra en charge sept réseaux au lancement et s’étendra jusqu’à ce que Sushi ait une valeur totale élevée verrouillée, offrant aux investisseurs une valeur plus élevée pour leurs avoirs.

Stargate offre aux utilisateurs la possibilité de vérifier s’ils ont suffisamment d’essence sur la chaîne de destination. Ces fonctionnalités pourraient éliminer le défi de faire confiance à une application utilisateur pour envoyer suffisamment de gaz après le transfert.

La communauté Stargate s’efforce de faire en sorte que cette intégration se produise sans frais supplémentaires pour les investisseurs de SushiSwap.

Les analystes ont évalué la tendance des prix de SushiSwap et ont prédit que le jeton pourrait tester un autre obstacle car il trouve des acheteurs à des niveaux de support importants. Le jeton pourrait poursuivre sa tendance haussière et entrer dans un rallye avec un objectif de 4,5 $.