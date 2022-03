Terra smash achète 139 millions de dollars de Bitcoin, le portefeuille atteint 31 000 BTC | Cryptomonnaie

Attention Michel Saylor ! Do Kwon, le PDG de Terraform Labs, est sur les talons du PDG de Microstrategy. Le portefeuille Terra a maintenant amassé près de 1,5 milliard de dollars en Bitcoin (BTC) suite à un autre énorme achat de BTC.

L’adresse du portefeuille qui appartiendrait à Terra (bien que non officiellement confirmée) a reçu un autre 2943.00002511 Bitcoin (139 millions de dollars) mercredi. Les comptes d’alerte de portefeuille sur Twitter ont suivi le portefeuille.

Le portefeuille a commencé à amasser des quantités colossales de Bitcoin le 21 janvier et n’a pas vendu un seul Satoshi.

Le portefeuille Terra Bitcoin accumule progressivement puis soudainement des milliards en BTC. Source : bitinfocharts

Selon le graphique, alors que le portefeuille a injecté pour la première fois près de 10 000 Bitcoins le 21 janvier, le portefeuille a commencé à empiler sérieusement les sats le 22 mars. Le moment coïncide avec les annonces du PDG, qui a déclaré que « $ UST avec 10 milliards de dollars + en réserves de $ BTC ouvrira une nouvelle ère monétaire de la norme Bitcoin ».

TerraUSD (UST), un stablecoin algorithmique, serait indexé sur la valeur du dollar américain, et la valeur de ces « dollars » serait adossée aux réserves de Bitcoin. Le jeton de Terra Terra (LUNA) jouera également un rôle dans la création du stablecoin.

En conséquence, Do Kwon a empilé les sats plus fort et plus rapidement que même les plus gros traders Bitcoin. Selon BitcoinTreasuries, Terraform Labs évitera bientôt Tesla en tant que deuxième plus grand détenteur de Bitcoin – avec Microstrategy dans son viseur.

État actuel des sociétés cotées en bourse avec des trésoreries Bitcoin. Terra rivalisera bientôt avec Tesla. Source : Bitcointreasuries.et

En fin de compte, l’objectif de Do Kwon – comme il le dit dans la vidéo suivante – est de faire en sorte que ses coffres Bitcoin rivalisent avec ceux de Satoshi Nakomoto, le créateur anonyme de Bitcoin.

Pendant ce temps, avec une action des prix terne au cours des 72 dernières heures, il semblerait que les achats de Terra soutiennent le marché du Bitcoin, tandis que LUNA atteint de nouveaux sommets.