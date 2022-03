Le prix de Cardano grimpera à 1,5 $ dans un contexte de pression haussière | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano s’est redressé contre le niveau de résistance mensuel R1 à 1,246 $.

Le prix de l’ADA voit des plus bas plus élevés, pressant les traders contre ce même pivot R1.

Attendez-vous à une cassure haussière vers 1,520 $, où un trio d’éléments baissiers formera un plafond de prix.

Le prix de Cardano se déchaîne depuis plus d’une semaine maintenant, alors que les investisseurs se sont massivement investis dans l’action des prix, se prépositionnant pour un rallye de secours. Ce plan a fonctionné, le prix ADA semblant maintenant prêt à prolonger sa tendance haussière à mesure que davantage de place s’ouvre. 28% supplémentaires des bénéfices sont dispersés, prêts à être récoltés avant que les traders ne soient confrontés à une forte zone de résistance avec de multiples éléments baissiers présents à environ 1,52 $.

Le prix de Cardano bondit d’au moins 25%

Le prix de Cardano (ADA) a connu des difficultés au cours des dernières 48 heures, les traders perdant un peu de courage à la résistance mensuelle R1 à 1,246 $ à nouveau. Un double sommet s’est formé et pourrait entraîner un fondu vers le bas. En regardant plus largement comment l’action des prix s’est comportée, les plus bas augmentent et révèlent une histoire haussière plus brillante, alors que les acheteurs sont pressés contre le R1. Une évasion pourrait se produire à tout moment si les baissiers juste au-dessus du R1 sont arrêtés et doivent rejoindre le camp haussier pour réduire leurs pertes, ce qui entraînera encore plus d’actions d’achat. Avec la vague positive sur les marchés et quelques risques extrêmes étant évalués, cela semble être le résultat le plus probable.

Le prix de l’ADA est donc sur le point de dépasser 1,246 $ et d’ouvrir un écart vers 1,52 $, ce qui constitue une appréciation de 28 % avant que les traders n’atteignent un trio d’éléments baissiers, y compris la moyenne mobile simple (SMA) à 200 jours et le R2 et un ligne de tendance historique tous dans le mélange autour du même niveau. Au fur et à mesure que les traders progressent, 1,40 $ est susceptible d’être dépassé, ce qui ajoutera à la victoire psychologique, car de nouveaux sommets pour l’année seront à portée de main à partir de là.

Graphique journalier ADA/USD

Tous les risques extrêmes ne sont pas hors de l’équation, et comme déjà mentionné ci-dessus, le risque actuel pourrait toujours être que le double rejet contre le R1 ait effrayé les investisseurs. À côté de cela, l’indice de force relative (RSI) émet des signaux rouges clignotants car il se négocie en surachat et a peu de place pour de nouveaux mouvements à la hausse. Attendez-vous à une baisse vers la ligne de tendance ascendante verte près du niveau psychologique de 1,00 $ pour le soutien et à un possible rebond.