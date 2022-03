Bitcoin reste stable alors que le garde de la fondation Luna reprend ses achats | Cryptomonnaie

Bitcoin reste à la recherche d’un mouvement au-dessus de la moyenne de 200 jours alors que Luna Foundation Guard (LFG), une organisation à but non lucratif axée sur l’UST, a recommencé à acheter la plus grande crypto-monnaie après avoir fait une pause mardi.

LFG a acheté 5 773 BTC, d’une valeur de 272 millions de dollars, cette semaine, a indiqué l’adresse bitcoin confirmée de la fondation à 09h42 UTC. Près de la moitié a été achetée lundi et le reste quelques minutes avant l’heure de mise sous presse. La semaine dernière, il a acquis environ 125 millions de dollars de BTC chaque jour de la semaine.

« La fondation a eu une pause commerciale après le gros achat de lundi. Elle est de retour aujourd’hui [snapped up 2,943 BTC] », a déclaré Vetle Lunde d’Arcane Research à CoinDesk dans un chat Twitter. « La semaine dernière, LFG a envoyé 125 millions de dollars d’USDT tous les jours de la semaine et 160 millions de dollars samedi à Jump Trading, qui a exécuté les transactions BTC rapidement par la suite. » USDT est le symbole de tether, le plus grand stablecoin au monde en valeur marchande.

LFG a annoncé le mois dernier qu’il avait levé 1 milliard de dollars grâce à une vente de gré à gré de LUNA, le jeton natif de la blockchain Terra, pour constituer une réserve libellée en bitcoins comme couche de sécurité supplémentaire pour le stablecoin décentralisé indexé sur le dollar UST de Terra. , la quatrième plus grande pièce stable. Le cycle de financement a été mené par Jump Crypto et Three Arrows Capital.

La fondation a augmenté la taille de sa réserve de bitcoins à 3 milliards de dollars au début du mois et a utilisé Tether pour acheter du BTC. Tether aide les utilisateurs à contourner la volatilité du marché en maintenant une parité de 1:1 avec le dollar américain.

« La réserve aidera à maintenir un rattachement de l’UST au dollar lors des déviations à la baisse », a déclaré Lunde à CoinDesk dans un chat Telegram. La pièce a été en mesure de vendre au détail la cheville du dollar en émettant et en détruisant des jetons LUNA. Pour chaque UST créé, 1 $ de Luna est brûlé sur la blockchain Terra.

LFG a accumulé 30 728 BTC d’une valeur de 1,45 milliard de dollars, dépassant l’objectif initial de 1 milliard de dollars. L’adresse éther de la fondation dispose désormais de pièces stables d’une valeur de 848 millions de dollars, qui peuvent être utilisées pour financer d’autres achats de BTC. Il pourrait obtenir 800 millions de dollars supplémentaires en convertissant ses avoirs UST en tether.

Bien qu’il n’y ait pas de formule ou de fréquence pour exécuter les achats et pas de date limite pour constituer la réserve, le processus serait achevé dans les deux prochaines semaines si LFG revenait à son modèle d’achat précédent.

« Si LFG continue d’acheter à un rythme similaire à celui de la semaine dernière et que les 800 millions de dollars ne sont pas convertis, LFG finalisera la constitution de la réserve BTC le 6 avril. En supposant un prix BTC stable de 47 000 dollars jusqu’au 6 avril, LFG aura 48 800 BTC dans son réserver une fois terminé », a déclaré Lunde dans le billet de blog de mardi.

« Si LFG dépense également ses réserves UST de 800 millions de dollars en BTC, ce processus sera finalisé vers le 14 avril, avec un autre * ~ 17 000 BTC ajouté à la réserve, ce qui amènera les réserves à atteindre 65 000 BTC », a ajouté Lunde.

L’implication est que, du moins à court terme, le chemin de moindre résistance pour le bitcoin semble être plus élevé. Le fondateur et PDG de Terraform Labs, Do Kwon, a récemment tweeté que LFG pourrait éventuellement augmenter la taille de la réserve à 10 milliards de dollars.

Le bitcoin s’échangeait pour la dernière fois à près de 47 500 $, peu changé ce jour-là. La crypto-monnaie a augmenté de près de 13,5% la semaine dernière, la plus forte augmentation en pourcentage d’une semaine depuis avril 2021, selon les données fournies par la plate-forme graphique TradingView. Selon Arcane Research, les achats de LFG ont probablement contribué à redresser le marché et l’activité de la fondation doit être suivie de près dans les prochains jours.