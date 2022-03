Le prix du Bitcoin dépasse les 50 000 $ pour la première fois cette année | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin est prêt à casser 50 000 $ alors que les marchés s’effondrent sous la prise de bénéfices.

Le prix BTC voit les traders utiliser de petits revers comme une opportunité pour augmenter leurs mises.

Attendez-vous à voir la tendance à la hausse se poursuivre tout au long de cette semaine et vers 53 350,61 $ avant le week-end.

Le prix du bitcoin, Ethereum et d’autres crypto-monnaies se régalent toujours de nouvelles positives en provenance d’Ukraine qui ont créé un énorme vent arrière dans leurs voiles et ont conduit à des gains solides à tous les niveaux. Le grand moteur a été les commentaires de l’Ukraine et de la Russie selon lesquels un accord est sur la table et qu’il est temps pour Poutine et Zelinsky de se rencontrer. Les marchés ont augmenté mais s’estompent un peu dans l’ASIA PAC ce matin alors que les investisseurs prennent des bénéfices et, ce faisant, offrent une fenêtre d’opportunité pour entrer à nouveau longtemps, car les marchés vont maintenant commencer à évaluer les risques extrêmes de cet événement géopolitique. car le résultat binaire est en train de tomber en faveur du risk-on.

Le prix du Bitcoin prend une pause aujourd’hui pour refroidir le RSI avant de dépasser les 50 000 $

Le prix du Bitcoin (BTC) est sous pression dans l’ASIA PAC en raison de deux éléments qui pèsent sur le sentiment de joie de mardi. Le premier élément est l’information sur le plus grand braquage de l’histoire de la cryptomonnaie, où plusieurs millions ont été volés sur des comptes de crypto-monnaie, ce qui nuit à la crédibilité des crypto-monnaies. Le deuxième élément négatif qui exerce une certaine pression est que les investisseurs ont été à l’avant-garde ces derniers jours des signes d’une percée dans la géopolitique, ce qui en fait un exemple classique d’achat de la rumeur et de vente du fait avec des investisseurs qui en tirent profit alors que la bonne nouvelle est sortie. à présent.

Le prix du BTC, cependant, ne montre pas de signes de fin de tendance à la hausse de si tôt. Avec un risque extrême considérable hors de l’équation, les vents favorables et le risque mondial sont les environnements parfaits pour que les crypto-monnaies prospèrent davantage. Attendez-vous à voir, avec le fondu d’aujourd’hui, les haussiers renforcer leurs positions et voir bientôt les prix du BTC dépasser les 50 000 $, ciblant 50 019,29 $ dans la première phase et 53 350,61 $ d’ici la fin de cette semaine. Cela signifierait qu’un autre 13% des gains sont dans les cartes avec encore trois jours de bourse.

Graphique journalier BTC/USD

L’indice de force relative (RSI) étant suracheté, un fondu pourrait ne pas suffire à refroidir l’action des prix BTC. Une correction plus large serait en mesure de repousser le RSI à 50, offrant un meilleur niveau d’entrée aux nouveaux investisseurs pour rejoindre le rallye. Cela signifierait une baisse de 45 261,84 $ ou même de 44 088,73 $, faisant de ces niveaux des entrées parfaites pour un rebond. Comme la moyenne mobile simple (SMA) à 200 jours a déjà rejeté deux fois un test à la hausse, cela pourrait être le scénario qui se déroule dans les prochains jours.