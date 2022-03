Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : Altseason va commencer en force | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a franchi des niveaux cruciaux, suggérant une phase de consolidation pour recommencer.

Le prix Ethereum prévoit de revoir le niveau psychologique de 4 000 $.

Le prix de l’ondulation progresse lentement mais sûrement jusqu’à 1 $ pour collecter la liquidité d’arrêt d’achat qui se trouve au-dessus.

L’action des prix du Bitcoin au cours des deux dernières semaines lui a fait renverser des obstacles cruciaux. Cette décision se traduira probablement par une autre phase de consolidation, permettant à Ethereum, Ripple et à d’autres altcoins d’exploser.

Le prix du Bitcoin pour explorer des sommets plus élevés

Le prix du bitcoin a éclaté d’un triangle ascendant le 27 mars, mais il est bloqué maintenant en se consolidant au-dessus de l’ouverture annuelle à 46 198 $. À l’avenir, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que BTC continue de consolider entre 53 000 $ et 45 000 $. Cela aura pour effet de donner « libre cours » aux altcoins.

Dans le cas où le prix du Bitcoin produit une clôture hebdomadaire supérieure à 52 000 $, il y a de fortes chances que la montée en puissance s’étende à 60 000 $.

Graphique BTC/USD sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix du Bitcoin, un chandelier quotidien proche en dessous de 45 000 $ invalidera la thèse haussière. Ce mouvement ouvre la menace d’un retour du prix dans le triangle ascendant.

Le prix Ethereum prêt pour plus de gains

Le prix d’Ethereum révèle son intention d’augmenter à travers l’indicateur de profil de volume. Cet indicateur montre un nœud à faible volume à environ 3 703 $, ce qui indique que peu de volume a été échangé jusqu’à ce niveau.

Cela suggère que le prix Ethereum se déplacera dans cette zone et se consolidera ici pour combler l’inefficacité. Dans certains cas, les traders pourraient essayer de se déplacer vers le nœud à volume élevé présent ci-dessus, à 4 040 $.

Graphique ETH/USD sur 1 jour

En ce qui concerne l’inconvénient, le prix Ethereum a une barrière de support stable à 3 136 $ coïncidant avec le point de contrôle du volume. Pour rendre les choses intéressantes, la moyenne mobile simple (SMA) sur 100 jours est également présente à 3 040 $.

Par conséquent, une violation de 3 040 $ sera essentielle et invalidera la thèse haussière de l’ETH, déclenchant un nouveau crash à 2 853 $ ou moins.

Le prix d’ondulation continue sa progression

Le prix de l’ondulation est dans une tendance haussière depuis qu’il a franchi la formation du fanion haussier le 11 mars. Une absence de volatilité, cependant, semble rendre la montée de 0,76 $ à 0,85 $ extrêmement lente.

Quoi qu’il en soit, l’élan semble favoriser les traders – avec des retracements mineurs seulement de temps en temps. Si cette tendance se poursuit, le prix du XRP se dirigera probablement vers le prochain objectif à 0,91 $ et finira par atteindre le niveau psychologique de 1 $. Cette décision permettra aux teneurs de marché de collecter la liquidité d’arrêt d’achat se situant au-dessus de ces niveaux.

Graphique XRP/USD sur 1 jour

Les perspectives du prix Ripple semblent extrêmement sûres par rapport à Bitcoin ou Ethereum. Un retracement à 0,76 $ ne fera que retarder et non mettre fin à la tendance haussière. Un chandelier quotidien proche de ce niveau créera cependant un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière.