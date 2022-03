Chouette nouvelle : Solana NFTs sur OpenSea en avril, la nouvelle collection de Ross Ulbricht… et plus | Cryptomonnaie

Les détenteurs de Solana (SOL) NFT auront bientôt une nouvelle option pour savoir où échanger, OpenSea taquinant son intégration de la blockchain Solana.

Une vidéo de 16 secondes partagée par le compte Twitter d’OpenSea s’est ouverte avec la phrase « wen solana ??? » tapé dans un champ de recherche et a révélé que Solana sera pris en charge par le marché en avril.

Les rumeurs d’OpenSea soutenant les NFT de Solana circulent depuis des mois. La chercheuse en sécurité Jane Manchun Wong – qui a fait Forbes 30 moins de 30 ans pour ses fuites technologiques de haut niveau – a partagé des images sur Twitter en janvier, a-t-elle déclaré, provenant de la plate-forme OpenSea.

Les images montrent le «filtre de chaînes de blocs» du marché répertoriant Solana en option et le portefeuille cryptomonnaie Phantom Solana apparaît dans une liste de portefeuilles pris en charge.

OpenSea a timidement répondu au tweet de Wong avec un emoji « yeux écarquillés » à l’époque, mais n’a pas carrément confirmé ou nié l’authenticité de l’affirmation.

De nombreux projets Solana NFT populaires ont annoncé leur intention de s’inscrire auprès d’OpenSea en avril, notamment SolPunks, Turtles, Remnants et la Degenerate Ape Academy.

L’intégration de Solana placera OpenSea en concurrence directe avec Magic Eden, Solanart et Solsea, les principaux marchés NFT actuels sur la blockchain Solana.

Erreur ou piratage ? Bored Ape NFT se vend 140 $

Un utilisateur d’OpenSea par la poignée « cchan » a vendu un Bored Ape NFT et un Mutant Ape NFT pour une valeur combinée de 140 $.

Un utilisateur a fait des offres sur les NFT qui ont été acceptées par cchan et les ventes ont été effectuées à moins d’une minute d’intervalle le lundi 28 mars, avec BAYC # 835 vendu pour 115 DAI et MAYC # 11670 vendu pour 25 DAI qui est de 99% sous le prix plancher actuel.

DAI est un stablecoin en dollars américains avec un logo en diamant et on ne sait pas si cchan a confondu les offres avec Ethereum (ETH), ce qui aurait été l’équivalent de 470 000 $, ou si les ventes étaient le résultat d’un piratage.

L’activité de l’utilisateur qui a acheté les NFT montre un historique des offres faites dans DAI sur les NFT Bored et Mutant Ape, ce qui, selon certains, pourrait être dans l’espoir que cet ensemble de circonstances se produirait.

Le fondateur de Silk Road lancera de nouveaux NFT à Bitcoin Miami

Ross Ulbricht, le fondateur emprisonné du défunt marché darknet « Silk Road », devrait publier une autre collection de NFT lors de la conférence Bitcoin 2022 à Miami en avril, avec des fonds collectés pour aider les enfants à voyager pour rendre visite à leurs parents en prison.

En décembre 2021, Ulbricht a vendu aux enchères une collection à l’ Art Basel Miami qui lui a rapporté 6,2 millions de dollars. La collection a été achetée par FreeRossDAO, une organisation autonome décentralisée qui vise à « partager le travail de Ross avec le monde et donner à chacun une opportunité unique d’en posséder un morceau ».

« Tout cela a apporté une nouvelle étincelle dans ma vie », a écrit Ross dans un article, évoquant la vente de sa dernière collection.

« J’ai une direction et un but et je sens que je peux à nouveau faire la différence. Plus nous collectons d’argent, plus nous pouvons faire de bien, alors j’ai été occupé à créer ma prochaine collection d’art.

Surnommée la «Growth Collection», elle sera frappée sur la blockchain Bitcoin via Counterparty, et la pièce comportera quatre peintures à l’huile physiques et une animation dessinée à la main, accompagnées de cinq NFT Bitcoin à vendre aux enchères sur le réseau Scarce.City.

Ulbricht purge deux peines à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour son rôle dans la création du marché en ligne illicite, qui utilisait le Bitcoin comme moyen de transaction.

WWE et le métaverse

La WWE s’est associée à Fanatics, une entreprise de marketing sportif qui, entre autres offres, permet aux marques d’offrir des objets de collection numériques et des NFT à leur public.

Le partenariat verra Fanatics créer des «cartes à échanger physiques, numériques et non fongibles (NFT)» pour la WWE, avec Fanatics pour devenir le fournisseur exclusif de cartes à échanger physiques et NFT sous licence de la WWE, créant une gamme présentant les «plus grands moments» de la WWE et les étoiles.

Autres nouvelles intéressantes

Mark Karpelès, l’ancien PDG de l’ancien échange Mt. Gox a annoncé que les utilisateurs qui ont utilisé l’échange entre 2010 et 2014 à peu près au moment où il a été piraté, sont éligibles pour s’inscrire à un NFT gratuit dans l’espoir qu’il « effacera un peu le perte subie à Mt. Gox.

Le métaverse Decentraland a accueilli la Metaverse Fashion Week du 24 au 27 mars 2022, l’événement a attiré plus de 70 grandes marques de mode et artistes tels que Tommy Hilfiger, Dolce et Gabbana et Estée Lauder.