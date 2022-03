Le prix d’Ethereum a-t-il atteint un sommet sur le marché local ? | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum a enregistré des gains à deux chiffres au cours de la semaine dernière; les partisans affirment que l’altcoin est plus proche d’un sommet local à 3 471 $.

Le millionnaire Robert Kiyosaki avertit les investisseurs que le dollar va imploser et recommande d’accumuler Ethereum et d’autres crypto-monnaies.

Les détenteurs à long terme d’Ethereum ont récupéré 4 millions d’ETH grâce à la récente baisse des prix, alimentant un récit haussier pour l’altcoin.

Le prix d’Ethereum a enregistré des gains à deux chiffres au cours de la semaine dernière alors que les analystes évaluent si l’altcoin est sur la bonne voie pour atteindre un sommet local. Les analystes évaluent des mesures telles que la valeur marchande par rapport à la valeur réalisée (MVRV), les taux de financement et la dette pour prédire le prochain mouvement d’Ethereum.

Le prix Ethereum pourrait atteindre le sommet local dans sa tendance haussière

Le prix d’Ethereum a atteint un sommet de 30 jours à 3 471 $. L’altcoin a repris son ascension alors que les partisans évaluaient des mesures telles que le MVRV, la dette créée et les taux de financement pour évaluer si le prix d’Ethereum atteignait un sommet local.

MVRV calcule le profit/perte moyen parmi les détenteurs d’Ethereum. Les analystes de la plateforme de crypto-intelligence Santiment ont évalué le MVRV d’Ethereum pendant 30 jours et ont observé des valeurs élevées. Le prix d’Ethereum est maintenant en territoire dangereux, et l’altcoin pourrait heurter un mur dans sa tendance haussière.

MVRV Ethereum (30 jours)

Sur la base du montant de la dette créée dans les stablecoins DAI, il y a un faible risque si le prix Ethereum atteint le sommet local.

Le taux de financement, une mesure utilisée pour identifier la direction de la tendance des prix d’une crypto-monnaie, révèle la possibilité de grimper plus haut. Le taux de financement d’Ethereum pourrait atteindre les niveaux d’octobre 2021, coïncidant avec la fin d’une hausse des prix de l’altcoin.

Dans son tweet, le millionnaire Robert Kiyosaki a récemment prédit que le dollar allait imploser et a recommandé aux investisseurs d’accumuler Ethereum, Bitcoin et Solana.

Will Smith gifle Chris Rock aux Oscars. Biden gifle Poutine sur la scène mondiale. Masculinité toxique. Monde en difficulté. La dette nationale va exploser. Biden provoquant l’inflation et blâmant Poutine. Dollar sur le point d’imploser. Achetez plus d’or, d’argent, de Bitcoin, d’Ethereum et de Solana avant la troisième guerre mondiale. — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) 29 mars 2022

Alors que les partisans et les experts recommandent l’accumulation d’Ethereum, les grands investisseurs de portefeuille et les détenteurs à long terme de l’altcoin ont récupéré près de 4 millions d’ETH grâce à la récente baisse des prix. L’accumulation par les investisseurs pourrait alimenter une pénurie et entraîner une compression de l’offre de l’altcoin.

Historiquement, une compression de l’offre d’Ethereum est un précurseur d’une hausse des prix de l’altcoin.

Les analystes ont évalué la tendance des prix Ethereum et fixé un objectif de 4 000 $. Les analystes de Netcost-Security pensent que le prix d’Ethereum pourrait dépasser la moyenne mobile de 200 jours et prétester le nœud à faible volume à 3 700 $ jusqu’à l’objectif de 4 000 $.