Le prix Chainlink retarde sa hausse de 30% alors que les traders frappent un blocus mineur | Cryptomonnaie

Le prix de Chainlink a déclenché une hausse de 30% le 24 mars alors qu’il sortait d’un schéma d’Adam et Eve.

Un retracement vers des niveaux stables tels que 15,60 $ semble plausible avant d’atteindre son objectif à 20,17 $.

Une clôture en chandelier de quatre heures en dessous de 14,36 $ invalidera la thèse haussière de LINK.

Le prix Chainlink montre des signes d’épuisement et est susceptible de revenir aux niveaux de support immédiats. Cette baisse permettra aux acheteurs de récupérer avant la prochaine étape.

Le prix Chainlink se bouscule pour l’élan

Le prix Chainlink a mis en place une vallée en forme de V connue sous le nom de « Adam » suivie d’un fond arrondi appelé « Eve » entre le 22 février et le 22 mars. La formation d’Adam et Eve est un schéma d’inversion du fond et prévoit une hausse de 28%, déterminée en mesurant la profondeur de la vallée.

L’ajout de cette distance au point de cassure à 15,69 $ révèle un objectif de 20,17 $. Jusqu’à présent, LINK a rebondi de 10 % mais fait actuellement face à des prises de bénéfices, entraînant un recul. Ce retracement devrait se poursuivre jusqu’à un niveau de support stable à 15,69 $ avant qu’une nouvelle hausse n’apparaisse.

Le rallye qui en résulte propulsera le prix Chainlink pour atteindre son objectif à 20,17 $.

Graphique LINK/USDT sur 4 heures

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock soutient ces perspectives pour le prix de Chainlink. Cet indice montre qu’environ 26 000 adresses qui ont acheté près de 43,52 millions de jetons LINK à 18,39 $ bloquent la hausse.

Fait intéressant, le cluster de support immédiat a acheté environ 27 millions de jetons LINK au prix moyen de 15,60 $. Étant donné que ce niveau coïncide avec celui mentionné d’un point de vue technique, il y a de fortes chances que les acheteurs reviennent ici.

LIEN GIOM.

De plus, le modèle de la valeur marchande à la valeur réalisée (MVRV) qui oscille à 13,5 % indique également qu’une tendance à la baisse est probable. Cette métrique en chaîne est utilisée pour déterminer le profit/perte moyen des investisseurs qui ont acheté LINK au cours du mois dernier.

La valeur de 13,5 % suggère qu’une grande partie des investisseurs réalisent des bénéfices et sont susceptibles de déclencher une vente s’ils décident de réaliser leurs gains. De plus, les quatre derniers mois ont vu le prix LINK retracer après que le MVRV sur 30 jours ait atteint environ 13 % à 15 %, ce qui rend l’argument d’un retracement plus convaincant.

LINK MVRV de 30 jours

Alors que les choses s’améliorent pour le prix de Chainlink, le prix du Bitcoin et son biais directionnel ont une influence beaucoup plus grande sur les altcoins comme LINK en raison de la corrélation inhérente. Par conséquent, un crash flash dans BTC pourrait aigrir les perspectives optimistes du jeton oracle.

Une clôture en chandelier de quatre heures en dessous de 14,36 $ invalidera la thèse haussière du prix Chainlink et ouvrira la voie à une nouvelle baisse vers un niveau de support stable à 13,60 $. Ici, les acheteurs mis à l’écart peuvent intervenir et déclencher une autre avancée.