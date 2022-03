Voici à quoi s’attendre du prix de Solana après l’intégration d’OpenSea | Cryptomonnaie

Le prix de Solana montre des signes d’épuisement après la récente hausse de 24 %.

Les investisseurs doivent noter que SOL pourrait déclencher une autre montée à 136 $ après un retracement mineur.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 77,61 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Solana est sur le point d’établir un swing élevé autour d’une barrière de résistance cruciale, ce qui suggère qu’un renversement est probable. Cette décision pourrait laisser présager un retracement avant la prochaine étape, en particulier après qu’OpenSea, l’une des plus grandes plates-formes NFT, a annoncé la prise en charge des NFT Solana.

OpenSea est surtout connu pour ses NFT basés sur Ethereum, mais l’ajout récent fait de SOL la quatrième blockchain à recevoir un support après Polygon et Katlyn.

Le prix Solana prêt pour un retracement mineur

L’action des prix de Solana du 24 janvier au 18 mars a mis en place un modèle de coin descendant. Cette configuration prévoyait une hausse de 21 % à 112 $, que SOL a réalisée en moins de deux semaines. Maintenant, le soi-disant « Ethereum-killer » semble prêt pour un retracement mineur.

Alors que les investisseurs continuent de réaliser des bénéfices, il y a de fortes chances que SOL revienne au niveau de support immédiat à 102,34 $. Si les acheteurs reviennent ici, une nouvelle étape se produira, mais la probabilité de ce résultat dépend de BTC.

Si le gros énigmatique continue de se déchaîner, il y a de fortes chances que le prochain rallye émerge. Cependant, si le prix du Bitcoin continue de baisser et comble les inefficacités ci-dessous, le prix de Solana suivra rapidement.

Dans un tel cas, le niveau de 92,35 $ semble être un bon niveau de support pour compter sur des acheteurs mis à l’écart pour sortir des boiseries et déclencher une inversion du prix de Solana. Quelle que soit l’origine du prochain rallye, la hausse de SOL semble se limiter à une barrière de résistance significative à 136 $.

Graphique SOL/USDT sur 1 jour

Indépendamment de la tendance haussière des altcoins, si Bitcoin tire un 180, il y a de fortes chances que les altcoins, y compris le prix de Solana, tournent à la baisse.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 77,61 $ invalidera la thèse haussière du prix de Solana en produisant un plus bas plus bas. Cette évolution pourrait voir le SOL tomber au plus bas du 24 février à 75,33 $. Ici, les acheteurs peuvent se regrouper et tenter une autre course.