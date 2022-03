Core Scientific décroche l’or numérique : chiffre d’affaires en hausse de 800 %, bénéfice brut en hausse de 2 500 % | Cryptomonnaie

La société a souligné la croissance du taux de hachage, des ventes d’équipements miniers, des revenus d’hébergement et des revenus miniers d’actifs numériques comme principales raisons de l’amélioration des performances.

La société minière américaine de Bitcoin Core Scientific a publié des résultats haussiers pour l’exercice 2021 par rapport à l’année précédente, avec une augmentation de 803 % de ses revenus pour atteindre 544,5 millions de dollars et une augmentation de son bénéfice brut de 2 443 % pour atteindre 238,9 millions de dollars.

Le principal mineur de BTC a souligné la croissance du taux de hachage, des ventes d’équipements miniers, des revenus d’hébergement et des revenus miniers d’actifs numériques comme principales raisons de l’amélioration des performances. Le prix en plein essor du Bitcoin (BTC) a sans aucun doute également joué un rôle.

Les résultats ont été annoncés le 29 mars et montrent un revenu net total (revenu après dépenses) totalisant 47,3 millions de dollars l’an dernier. Ce chiffre marque une augmentation drastique par rapport à la perte nette de 12,2 millions de dollars observée en 2020.

En termes de flux de revenus de Core Scientific, les revenus d’hébergement ont augmenté de 91 % par rapport à 2020 pour atteindre 79,3 millions de dollars en 2021, les ventes d’équipements ont augmenté de 1 871 % pour atteindre 248,2 millions de dollars et les revenus d’exploitation d’actifs numériques ont augmenté de 3 440 %, pour atteindre 216,9 millions de dollars.

Bilan 2021 : Core Scientific

Le PDG de Core Scientific, Mike Levitt, a déclaré que le taux de hachage minier BTC de l’entreprise était passé « de moins de 3,0 EH/s à la fin de l’année 2020 à 13,5 EH/s à la fin de l’année 2021 », ce qui a entraîné l’extraction de plus de 5 700 BTC.

Pour l’avenir, Levitt a déclaré que l’entreprise était sur la bonne voie pour réaliser ses plans d’expansion en 2022 :

Au cours des deux premiers mois de 2022, notre taux de hachage total est passé à 15,9 EH/s et nous avons auto-miné plus de 2 000 Bitcoins. Dans l’ensemble de notre entreprise, nous exécutons nos plans de manière efficace et restons bien positionnés pour continuer à développer notre capacité et à créer de la valeur pour les actionnaires.

Bien que l’entreprise ait enregistré de fortes augmentations dans tous les domaines, la tendance s’est également produite du côté des dépenses de l’équation, le coût des revenus augmentant de 500% à 305,6 millions de dollars et le bénéfice net étant partiellement compensé par 41,3 millions de dollars de « dépenses non opérationnelles ». liés à nos billets convertibles » et une augmentation de 14,6 millions de dollars des charges d’intérêts découlant des ententes de financement.

Je dirais $CORZ a fait sauter les bénéfices hors de l’eauhttps://t.co/deIMOs8N2p —Dave Gretta | auteur de Night Trading (@DGretta_Author) 29 mars 2022

Core Scientific a également noté que son bénéfice d’exploitation était également « principalement compensé par 46,0 millions de dollars de frais généraux et administratifs plus élevés, qui ont été entraînés par 29,8 millions de dollars de charges de rémunération à base d’actions plus élevées et 37,2 millions de dollars de dépréciations plus élevées d’actifs en monnaie numérique.

Après les résultats impressionnants de l’entreprise en 2021, le fondateur de Core Scientific, Darin Feinstein, a également pris le temps de critiquer le président de Greenpeace et de Ripple, Chris Larsen, après que le duo s’est associé cette semaine pour lancer la campagne « changez le code, pas le climat ». L’initiative vise à changer fondamentalement Bitcoin en un modèle de consensus plus respectueux de l’environnement tel que la preuve de participation. Feinstein a déclaré que Greenpeace avait vendu des Bitcoiners.