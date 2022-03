La tête de crypto de Robinhood va partir | Cryptomonnaie

Brown, qui a passé cinq ans dans l’entreprise, a déclaré qu’elle « resterait dans l’espace crypto », mais n’a pas précisé sur quel projet elle travaillerait. The Block a annoncé la nouvelle en premier.

« Je pars pour commencer quelque chose de nouveau », a déclaré Brown, ajoutant: « J’ai rejoint RH alors qu’il y avait moins de 100 personnes, avant même que nous offrions un produit cryptomonnaie. Nous regarder grandir grâce à l’introduction en bourse et servir plus de 22 millions d’utilisateurs a été le plus grande expérience professionnelle de ma vie. »