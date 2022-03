Le grand volume de transactions sur Cardano a explosé en 2022, ce qui suggère qu’il existe désormais une demande institutionnelle pour le réseau blockchain.

La société de renseignement cryptomonnaie IntoTheBlock rapporte que le nombre de transactions importantes sur la blockchain Cardano a augmenté de plus de 50 fois cette année.

Le grand volume de transactions (LTV) fait référence au volume agrégé des transactions libellées dans le jeton ADA natif de Cardano évalué à plus de 100 000 $. Depuis le 1er janvier, le LTV est passé de 1,35 milliard d’ADA par jour à 69 milliards d’ADA (d’une valeur de 81,4 milliards de dollars) en changeant de mains sur Cardano le 28 mars.

Cela représente une multiplication par 51 en environ trois mois et représente l’un des niveaux de volume les plus élevés depuis la mi-2018, selon IntoTheBlock. Dans un tweet du 29 mars, la société a déclaré qu’un volume aussi élevé indique « une demande institutionnelle croissante ».

Alors que d’autres mesures telles que la taille moyenne des transactions et la volatilité restent relativement stagnantes selon la société d’analyse de données, le nombre total d’adresses a augmenté depuis le début de 2022. L’année a commencé avec environ 3,4 millions d’adresses, qui sont maintenant passées à 5 millions. Alors que seulement sept DApps apparaissent actuellement sur DeFi Llama, le co-fondateur Charles Hoskinson a déclaré que beaucoup d’autres devraient suivre en raison d’un hard fork prévu en milieu d’année.

La valeur totale verrouillée (TVL) est actuellement de 303 millions de dollars selon le tracker d’application DeFi DeFiLlama, juste en deçà du sommet historique de 326 millions de dollars établi le 24 mars.

Hoskinson a prononcé lundi un discours d’ouverture entraînant lors de la Binance Blockchain Week à Dubaï, dans lequel il a évoqué la nécessité d’une décentralisation et les difficultés de coordination qu’elle implique. Il a dit que « nous entrons dans une nouvelle ère » avec le Web3 mais le problème est que « contrairement au Web2, il n’y a pas de leader » pour prendre des décisions pour l’industrie.

Si nous sommes vraiment décentralisés, nous devons nous réunir d’une manière ou d’une autre et comprendre cela. Nous devons écrire une sorte de constitution pour ces choses; nous devons décider ‘Quel est le Bill of Rights pour l’utilisation de la crypto-monnaie et de la technologie blockchain ?