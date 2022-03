First Mover Asia: la plate-forme cryptomonnaie du groupe technologique BC a réalisé de gros gains en 2021 | Cryptomonnaie

OSL, qui représente la majeure partie des activités de la société de Hong Kong, a augmenté de 63 % en 2021, mais le cours de l’action a pris du retard sur le bitcoin et d’autres actifs ; bitcoin et éther font du surplace.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 47 225 $ -1 %

Éther (ETH) : 3 365 $ -0,6 %

Meilleurs gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Solana SOL +0,2% Plate-forme de contrat intelligente

Les meilleurs perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Filecoin FIL −4,9 % L’informatique XRP XRP −4,7 % Monnaie Dogecoin DOGE −3,7 % Monnaie

Le bitcoin et l’éther sont plats ; autres chutes majeures de cryptos

Après une semaine de gains, une certaine pluie est tombée sur les prix de la cryptomonnaie, alors même que quelques rayons de bonnes nouvelles sont arrivés d’Ukraine.

Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, s’est récemment maintenue à environ 47 250 $, en légère baisse au cours des dernières 24 heures. Ether faisait également du surplace à peu près au même niveau de 3 350 $ qu’il détenait un jour plus tôt. D’autres cryptos majeurs étaient largement dans le rouge avec les pièces de monnaie populaires DOGE et SHIB enregistrant deux des plus fortes baisses à certains moments de la journée de négociation américaine à plus de 6% chacune, respectivement. En fin de journée, le jeton AXS d’Axie Infinity avait chuté de 9 %, tandis que l’ADA de Cardano était en baisse de plus de 3,5 %.

Les baisses sont survenues après sept jours consécutifs d’augmentations principalement parmi les principaux cryptos, ce que les analystes du marché ont eu du mal à expliquer, bien que beaucoup aient souligné l’intérêt croissant des investisseurs institutionnels, y compris les annonces des puissances des services financiers Goldman Sachs (GS) et BlackRock (BLK). L’achat au cours des six derniers jours de 1,3 milliard de dollars en bitcoins par l’organisation à but non lucratif de Singapour Luna Foundation Guard (LFG) en tant qu’actif de réserve pour UST, qui est le stablecoin décentralisé indexé sur le dollar de Terra, et l’engagement d’acheter au moins 1,7 milliard de dollars de plus en BTC, a encore soutenu les marchés plus tôt cette semaine. Le jeton LUNA de Terra a atteint un niveau record de plus de 109 $ mardi.

La performance de Crypto a dévié des actions, qui ont légèrement augmenté mardi au milieu des espoirs légèrement plus vifs d’un cessez-le-feu en Ukraine. Un haut ministre russe de la Défense a déclaré que la Russie repousserait ses attaques contre la capitale ukrainienne, Kiev, qui a été la cible principale de l’invasion non provoquée. En outre, le négociateur en chef de la Russie, lors de discussions avec des diplomates ukrainiens, a déclaré que la Russie serait disposée à organiser une rencontre entre les présidents des deux pays. Les prix du pétrole ont chuté de 2 % à un moment donné de la journée, bien qu’ils aient récemment légèrement augmenté.

Jeff Dorman, le directeur de l’exploitation du gestionnaire d’actifs Arca, a déclaré à « First Mover » de CoinDesk TV que les investisseurs se sont peut-être sentis encouragés par un sentiment accru de certitude dans les événements économiques et plus larges. « Les marchés détestent l’incertitude », a déclaré Dorman, qui a noté une éventuelle désescalade en Ukraine et une orientation plus claire de la Réserve fédérale américaine pour maîtriser l’inflation grâce à des hausses de taux d’intérêt cette année. Dorman a également mentionné la mauvaise performance du marché obligataire.

« Le marché obligataire n’est pas investissable en ce moment, la moitié de l’Europe et de l’Asie n’est pas investissable », a déclaré Dorman. « Alors, où ira l’argent ? Il ne restera pas éternellement en liquide. Il ira dans des endroits plus sûrs, à savoir les actions et l’immobilier américains et aussi, peut-être ironiquement pour certains, les actifs numériques. »

Il a ajouté: « Ainsi, lorsque vous commencez à voir des entrées, vous commencez à supprimer ces surplombs négatifs, vous regardez les endroits qui sont des catalyseurs lourds et positifs ou quelque peu à l’épreuve de la récession. Je dirais que pour Bitcoin en particulier, nous avons vu un énorme, catalyseur positif au cours des huit dernières semaines. »

Marchés

S&P 500 : 4 631 +1,2 %

DJIA : 35 294 +0,9%

Nasdaq : 14 619 +1,8%

Or : 1 919 $ -0,2 %

Une bonne année pour Hong Kong Technology Group, mais où sont les investisseurs ?

BC Technology Group fait beaucoup pour répondre à la forte demande continue des investisseurs en crypto-monnaies, mais le cours de son action n’a toujours pas reflété les gains de sa plate-forme d’actifs numériques OSL, qui représente la majeure partie des revenus de l’entreprise.

La question de savoir si BC Technology Group se négocie à la hausse dans les semaines et les mois à venir reste incertaine malgré son apparente résilience face à une surveillance chinoise croissante du district administratif.

Dans ses résultats annuels, publiés mardi, BC Technology a déclaré que les revenus d’OSL avaient augmenté de 63 % pour atteindre 35 millions de dollars d’une année sur l’autre, tandis que le volume de la plate-forme avait augmenté de 73 % pour atteindre environ 40 milliards de dollars par an, selon l’annonce du BC Technology Group. Dans l’ensemble, la société a enregistré une augmentation de 44 % de ses revenus, qu’elle attribue en grande partie aux augmentations des revenus de négociation d’OSL.

Les actifs numériques représentent désormais 75% de tous les revenus de BC Technology Group, ce qui signifie qu’il n’est plus aussi alourdi par son exposition aux problèmes macroéconomiques du marché boursier chinois qu’auparavant.

Soit dit en passant, la société a annoncé qu’elle changerait la devise utilisée dans ses états financiers pour le dollar de Hong Kong (HKD), et non le yuan chinois (RMB). La Chine est hostile à la cryptomonnaie, il est donc plus logique d’utiliser HKD comme dénomination pour les rapports.

Certes, la technologie BC n’est toujours pas rentable. Mais la société a attribué une perte nette à la nécessité d’utiliser le capital pour l’expansion mondiale.

Ses revenus de mi-année en août ont montré des gains tout aussi impressionnants en termes de chiffre d’affaires et de volume. Mais est-ce suffisant pour satisfaire le marché ?

Les investisseurs ont été calmes sur le titre, qui a considérablement sous-performé le bitcoin au cours des six derniers mois.

BTC contre BC Technology Group (TradingView)

Alors que l’action Coinbase (COIN) a également sous-performé le bitcoin – le QCP de Singapour a noté que les investisseurs ne prescrivent plus beaucoup de prime aux licences – l’écart entre BC Technology Group et le bitcoin est beaucoup plus large, la société sous-performant à la fois l’actif numérique et le Index Hang Seng lui-même.

Certes, l’entreprise n’est pas rentable, mais les investisseurs technologiques acceptent généralement de négliger le manque de rentabilité dans les premières années d’une entreprise à potentiel de croissance et ne puniront pas une action pour cela.

Une partie de la réticence des investisseurs peut être liée au grand débat sur la question de savoir si Hong Kong ou Singapour sont le bon foyer pour les actifs numériques en Asie. FTX a appelé Hong Kong à quitter l’automne dernier, son PDG qualifiant l’environnement réglementaire d’incertain et les mesures de quarantaine étouffantes pour les entreprises.

Les parties prenantes se sont plaintes de l’approche de Hong Kong vis-à-vis de la classe d’actifs avec des règles et des conseils contradictoires sur la cryptomonnaie de la part des différents régulateurs de la ville, louant l’approche pangouvernementale de Singapour centrée sur l’Autorité monétaire de Singapour, sa banque centrale hybride et son régulateur.

Un signe de l’approbation institutionnelle de Singapour pour la cryptomonnaie peut également être trouvé dans le bureau de négociation d’actifs numériques de DBS, en partie détenu par l’État – que la technologie d’OSL alimente.

Mais ces louanges peuvent se transformer en lamentations lorsque Singapour fait des choses comme mettre des fonds cryptomonnaies sur les listes d’alerte des investisseurs sans explication. La licence de jeton de paiement numérique de Singapour peut également être extrêmement difficile à obtenir.

Les investisseurs détestent l’incertitude.

La décision de BC Technology Group d’adopter l’approche réglementaire que les autorités de Hong Kong préfèrent pour la cryptomonnaie était judicieuse. OSL possède actuellement la seule plateforme de négociation d’actifs numériques sous licence SFC à Hong Kong.

Mais on ne sait toujours pas si le marché est d’accord avec sa stratégie globale. Son stock a un long chemin à grimper.

L’avis du technicien

Le graphique des prix quotidiens du Bitcoin montre la résistance à proximité et le RSI en bas. (Damanick Dantès/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) teste la résistance à la moyenne mobile de 200 jours, ce qui pourrait déclencher un bref recul.

La dynamique haussière commence à s’estomper sur les graphiques intrajournaliers, ce qui pourrait garder les acheteurs sur la touche pendant la journée de négociation en Asie. Pourtant, un soutien inférieur à environ 45 000 $ pourrait stabiliser les reculs.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier est suracheté pour la première fois en cinq mois, ce qui signifie que les vendeurs pourraient revenir dans la zone de résistance de 48 000 $ à 51 000 $, soit une inversion de 50 % de la tendance baissière précédente.

De plus, BTC est à deux jours d’enregistrer un signal de vente à contre-tendance, selon les indicateurs DeMark, similaire à ce qui s’est produit en août dernier. À ce stade, les acheteurs à court terme défendront probablement leur soutien, en particulier parce que les signaux de momentum sont devenus positifs sur le graphique hebdomadaire.