Prédiction de prix Dogecoin: DOGE sur la bonne voie à 0,25 $ | Cryptomonnaie

L’action des prix Dogecoin s’arrête à près de 0,14 $.

Les vendeurs font plusieurs tentatives concertées pour pousser DOGE plus bas mais sont incapables d’exécuter.

Plus facile pour Dogecoin de se déplacer plus haut que plus bas de sa zone de valeur actuelle.

Le prix du Dogecoin continue de grimper de plus en plus, malgré une certaine pression de vente constatée tard hier et au cours de la session d’aujourd’hui. DOGE reste en hausse de près de 30% depuis le 14 mars 2022, ouvert, avec des yeux sur de nouveaux gains à venir.

Le prix Dogecoin conserve un support critique, créant une rampe de lancement à 0,25 $

Le prix Dogecoin a un niveau technique plus important que tout autre actuellement sur son graphique : le point de contrôle du volume 2022. Les vendeurs recherchent peut-être une opportunité de vider à nouveau DOGE, mais les niveaux de support à 0,14 $ ne feront que se renforcer.

Les vendeurs peuvent également regarder l’indice de force relative quotidien et sa proximité avec le niveau 70 et supposer qu’il est suracheté. Cependant, les niveaux de surachat sont de 80 et 90 lorsque le RSI est configuré pour des conditions de marché haussier.

Le RSI actuel est configuré pour les conditions du marché baissier, avec des niveaux de surachat à 55 et 65. DOGE teste 65 depuis plusieurs jours, avertissant qu’une cassure au-dessus de ce niveau a une forte probabilité de se produire. Une fois que le RSI atteint 70, DOGE se transforme en conditions RSI de marché haussier.

Graphique quotidien DOGE/USD Ichimoku Kinko Hyo

Actuellement, le prix Dogecoin est positionné pour une poursuite de la hausse, faisant probablement face à une résistance une fois qu’il atteindra le niveau de 0,16 $ où se trouve le sommet du nuage Ichimoku, Senkou Span B. Cependant, la résistance ne sera probablement que temporaire, car l’élan sera probablement suffisant pour pousser DOGE vers le niveau de 0,25 $.

Les risques de baisse restent préoccupants mais devraient être limités au niveau de 0,1325 $ où existent le bas du Cloud (Senkou Span A) et le Kijun-Sen.