Le prix de Cardano piège les traders avant que l’ADA ne revienne à 2 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano peut piéger de nombreuses nouvelles positions courtes ouvertes après la clôture de lundi.

Le modèle de chandelier quotidien de lundi est exceptionnellement baissier, mais les vendeurs n’ont pas encore confirmé sa nature baissière.

ADA est sur le point de terminer une configuration majeure d’évasion haussière.

L’action sur les prix de Cardano joue peut-être un mauvais tour et une mauvaise tête aux vendeurs à découvert. L’action des prix de lundi a vu Cardano chuter de plus de 6 % par rapport à son sommet intrajournalier pour clôturer la journée avec une perte de 1,2 %. De plus, le rejet est intervenu au sommet du nuage Ichimoku (Senkou Span B), donnant aux vendeurs plus qu’une raison suffisante pour créer de nouvelles positions courtes.

Le prix de Cardano pourrait déclencher une configuration d’entrée haussière jamais vue depuis août 2021

Le prix de Cardano sur le graphique journalier montre que l’ADA est actuellement au-dessus du nuage Ichimoku pour la deuxième journée consécutive. Les mouvements de lundi et mardi au-dessus du nuage Ichimoku représentent la première fois qu’ADA est au-dessus du nuage Ichimoku depuis le 18 septembre 2021.

Si le prix de Cardano peut clôturer au-dessus du nuage d’Ichimoku sur le graphique journalier, il réalisera une cassure haussière idéale d’Ichimoku. Une cassure haussière idéale d’Ichimoku ne s’est produite que sur le graphique journalier, et elle ne s’est produite que trois fois depuis le crash de Covid en mars 2020. Tous les trois ont entraîné des rassemblements massifs pour Cardano.

Une confirmation est toutefois nécessaire. Alors que l’action des prix intrajournaliers montre Cardano au-dessus du nuage Ichimoku, les vendeurs pourraient toujours repousser ADA dans le nuage. De plus, il y a probablement de nombreux commerçants qui anticipent une nouvelle jambe plus basse en raison de la résistance à Senkou Span B et de l’indice de force relative à 7.

De nombreux traders considèrent toujours le RSI comme suracheté à 70, mais ces niveaux ont changé en 2012. 80 et 90 sont désormais les niveaux de surachat lorsque le RSI est dans des conditions de marché haussier. De nombreux vendeurs sont piégés et tentent de vendre à découvert. Une clôture au-dessus du nuage quotidien d’Ichimoku déclencherait probablement un mouvement expansif vers la zone de valeur de 2 $.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo ADA/USD

Mais les vendeurs ont un bon argument pour un recul du prix de Cardano. Il existe des écarts importants entre les corps des chandeliers quotidiens et le Tenkan-Sen, une condition qui est souvent corrigée en peu de temps. Les risques de baisse sont probablement limités à un groupe de soutien composé du retracement de Fibonacci à 50 %, de Kijun-Sen et de Tenkan-Sen à 1,01 $.