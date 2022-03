Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP : les marchés de la cryptomonnaie retiennent les vendeurs alors que les traders continuent de facturer | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin atteint de nouveaux sommets en 2022 et devient positif pour l’année.

Le prix d’Ethereum semble fort à l’approche de 3 500 $.

Le prix du XRP secoue la vente de fin de session de lundi pour continuer à augmenter.

Le prix du bitcoin continue de grimper, niant les opportunités de vente des traders. Le prix d’Ethereum peut ne pas s’arrêter avant d’avoir atteint 4 000 $. Le prix XRP continue d’évoluer vers 1 $.

Le prix du Bitcoin pourrait atteindre 60 000 $ avant de reculer

L’action des prix du Bitcoin a connu une hausse massive au cours des dernières semaines, les haussiers et les baissiers s’attendant à un recul. Cependant, cela peut ne pas se produire. Bitcoin a déjà atteint de nouveaux sommets en 2022, et s’il a une clôture quotidienne qui rend BTC positif pour 2022, cela pourrait déclencher un positionnement institutionnel majeur.

Les institutions recherchent souvent des hauts et des bas annuels à établir en janvier et juillet – si un instrument se négocie au-dessus de l’ouverture de janvier, les positions sont fréquemment achetées, ajoutées et soutenues. Si un instrument est en dessous de l’ouverture de janvier, les positions sont souvent vendues et réduites. Cependant, lorsqu’un plafond est dépassé, les institutions changent souvent la gestion des positions pour transformer ce plafond en un nouveau plancher.

En d’autres termes, si la participation institutionnelle affiche un comportement et un positionnement historiquement normaux, le prix du Bitcoin pourrait voir la fourchette de prix de 47 500 $ à 48 000 $ comme le nouveau « plus bas » de 2022 jusqu’en juillet. La prochaine zone de prix à tester en tant que résistance est la zone de valeur de 50 000 $ dans ce scénario.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo BTC/USD

Cependant, une confirmation est nécessaire pour s’assurer qu’il y a un changement dans le positionnement institutionnel. Il est fort probable que le prix du Bitcoin et le marché plus large des crypto-monnaies connaissent des prises de bénéfices pour le reste de la semaine. Le prix du bitcoin reviendrait probablement à la cassure du drapeau baissier à 44 725 $, où le retracement quotidien Tenkan-Sen ad 61,8% de Fibonacci existe actuellement.

Le prix Ethereum fait face à un gros test à 3 500 $, ce qui pourrait créer un piège à traders

Le prix Ethereum a réalisé une cassure haussière idéale d’Ichimoku mercredi dernier (23 mars 2022) pour la première fois depuis le 13 octobre 2021. Ce n’est que la deuxième cassure haussière idéale d’Ichimoku confirmée depuis le 4 août 2021 et la troisième depuis le 5 novembre 2020. .

La première zone de résistance était le retracement de Fibonacci de 38,2 % à 3 300 $, que l’ETH a clôturé au-dessus dimanche. Le prochain niveau de résistance majeur est de 3 500 $, où l’hebdomadaire Kijun-Sen et l’expansion à 100 % de Fibonacci existent. Les haussiers et les baissiers anticipent une prise de bénéfices à 3 500 $, mais cela pourrait ne pas se produire.

L’indice de force relative quotidien reste dans des conditions de marché haussier et n’est pas encore au premier niveau de surachat de 80. Cela suggère que le prix d’Ethereum pourrait continuer à augmenter jusqu’à au moins la zone de valeur de 3 800 $. Mais même si cela se produit, la pression d’achat peut ne pas cesser. L’indice de force relative hebdomadaire sort tout juste d’une longue zone de congestion des échanges entre les niveaux de survente de 40 et 50 depuis le début de 2022.

Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo ETH/USD

Le potentiel de hausse pourrait s’étendre jusqu’à l’expansion de Fibonacci de 161,8 % à 4 550 $. Les risques de baisse sont probablement limités au bas du drapeau haussier et au sommet du nuage Ichimoku (Senkou Span A) à 3 175 $.

L’action des prix XRP a probablement piégé de nombreux vendeurs à découvert après la clôture de lundi

L’action des prix XRP a connu un gros coup de fouet lundi, gagnant jusqu’à 5,5% avant de perdre la majorité de ces gains pour s’installer à un modeste gain de 0,8%. Le chandelier qui s’est développé est naturellement baissier et a probablement incité certains vendeurs à découvert à ouvrir de nouvelles positions. Cependant, cela a peut-être été l’intention, en particulier compte tenu du comportement de XRP avec le Tenkan-Sen.

L’un des avertissements les plus critiques au sein du système Ichimoku Kinko Hyo est d’éviter de négocier contre un instrument tendant en tandem avec le Tenkan-Sen – parfois appelé main dans la main en raison de leur proximité. Le XRP a régulièrement augmenté au cours des deux dernières semaines, le prix et le Tenkan-Sen restant très proches. Comportement susceptible de perdurer.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo XRP/USDT

Du point de vue d’Ichimoku, il y a peu de résistance pour empêcher le prix XRP de revisiter la zone de valeur de 1 $. De plus, les risques de baisse devraient être limités aux fourchettes de prix de 0,70 $ à 0,75 $.