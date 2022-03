Le co-fondateur de Ripple lance une campagne de 5 millions de dollars pour changer le code de Bitcoin en Proof of Stake | Cryptomonnaie

Chris Larsen, le co-fondateur du géant du paiement Ripple, a annoncé un plan de 5 millions de dollars pour financer la campagne « Change the Code ».

Greenpeace, aux côtés de groupes militants pour le climat et du co-fondateur de Ripple, a lancé une campagne pour modifier la consommation d’énergie de Bitcoin.

Le prix Ripple se prépare à sortir de sa tendance baissière alors que les analystes prédisent un rallye du XRP.

Le prix Ripple a commencé un rallye en réponse à l’annonce d’une campagne de 5 millions de dollars visant à réduire la consommation d’énergie de Bitcoin. Chris Larsen, co-fondateur de Ripple, estime que la consommation d’énergie de Bitcoin pourrait correspondre à celle du Japon au cours des cinq prochaines années.

Le rallye des prix Ripple commence alors que l’altcoin vise 1 $

Le prix Ripple affiche des gains depuis la semaine dernière, offrant aux investisseurs un profit de 5% sur leur investissement au cours des sept derniers jours. Le co-fondateur du géant du paiement, Chris Larsen, a annoncé le lancement d’une nouvelle campagne pour réduire la consommation d’énergie de Bitcoin et a proposé un modèle de consensus respectueux de l’environnement.

La campagne, « Changez le code, pas le climat », s’adresse aux mineurs de Bitcoin et aux leaders de l’industrie comme Elon Musk et Jack Dorsey. Un changement dans le modèle de consensus de Bitcoin pourrait réinventer l’exploitation minière grâce à un protocole à faible consommation d’énergie et réduire l’impact négatif de l’actif sur le climat.

Greenpeace, un groupe indépendant de campagne mondiale pour l’environnement dont le siège est à Amsterdam, a fait part de ses inquiétudes concernant l’énergie nécessaire à l’extraction de Bitcoin. Greenpeace a interrompu l’acceptation de BTC après avoir accepté des dons de Bitcoin pendant sept ans à partir de 2014.

Greenpeace et Larsen font pression pour un changement fondamental dans le mécanisme de consensus de Bitcoin. Larsen a déclaré à Bloomberg que,

Maintenant, avec le changement d’Ethereum, Bitcoin est vraiment la valeur aberrante. Certains des protocoles les plus récents, Solana et Cardano, sont basés sur une faible consommation d’énergie.

Larsen a révélé ses avoirs en Bitcoin et Ethereum et a insisté pour que BTC emprunte une voie durable.

Les analystes ont évalué la tendance des prix Ripple et prédit une reprise de l’altcoin. @Thecryptomist, un analyste crypto, a identifié un triangle ascendant haussier dans le graphique des prix Ripple et a prédit une poursuite du rallye XRP.