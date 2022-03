Le prix de Solana a plus de jambes, cible 130 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Solana ouvre à plat sans aucune possibilité pour les baissiers d’essayer de pousser en dessous de 105,77 $.

Le prix du SOL fait exploser les traders alors que les marchés sont à l’avant-garde de nouvelles bonnes nouvelles géopolitiques.

Désormais, un bénéfice de 25% est sur la table pour le prochain niveau significatif de cette tendance haussière.

Le prix de Solana (SOL) est sur la bonne voie avec un commerce de playbook technique parfait où le rallye se transforme maintenant en une tendance haussière alors que davantage d’obstacles techniques sont transformés en support en cours de route. Bien que l’indice de force relative (RSI) semble sauter dans le surachat, avec des vents favorables augmentant chaque jour, les investisseurs regardent au-delà de ce signal et ne commenceront à réaliser des bénéfices que lorsque le prochain niveau significatif atteindra environ 130,70 $, où un niveau pivot historique critique est assis.

Alors que les marchés continuent de mener une percée dans les pourparlers de paix, attendez-vous à voir le prix du SOL grimper d’une autre jambe et atteindre 120 $ avant de monter au plafond à 130,70 $, enregistrant 25 % des gains.

Le prix du SOL voit les investisseurs ignorer le RSI en surchauffe

Le prix de Solana voit une livraison haussière massive dans l’ASIA PAC avec une action sur les prix imprimant des gains de plus de 5% en cours de journée. Attendez-vous à ce que cela se poursuive pendant la séance de négociation américaine alors que le marché est sur le point de réserver une autre journée de gains. Avec les marchés mondiaux sur le devant de la scène, les investisseurs attendent un résultat encore plus positif dans les pourparlers russo-ukrainiens actuellement au risque extrême. Au fur et à mesure que les vents favorables s’ajoutent et que les risques extrêmes sont évalués, Solana a une incitation significative à faire monter les prix plus loin, en commençant par le premier objectif à 130,70 $.

Le prix SOL a ouvert avec un fond plat à droite sur le point où le prix a clôturé la veille. Cela signale un intérêt massif de la part des investisseurs et des haussiers pour entrer à ce niveau alors que le prix a franchi pour la première fois au-dessus de 105,77 $ dimanche soir. Avec le recul, les traders entrent et font évoluer les prix au-delà de 5 %, avec le premier plafond à 120 $. Le R1 mensuel est à ignorer car, vu les mois précédents, ce niveau n’a pas beaucoup d’importance, mais est plutôt une zone à franchir rapidement pour tester 130,70 $, soit une hausse de 25 % par rapport au prix d’ouverture ce matin.

Graphique journalier SOL/USD

Bien que quelques risques extrêmes soient évalués, certains risques extrêmes restent présents avec l’augmentation du nombre de COVID en Chine et le retour de certaines provinces en quarantaine. Cela mettra la pression sur la perturbation de la chaîne d’approvisionnement qui a finalement connu un certain soulagement au cours des dernières semaines. Des nouvelles plus négatives en provenance de Chine sur davantage de provinces bloquées pourraient peser sur la croissance mondiale et voir les marchés reculer, le prix de Solana retombant à 90,00 $, juste en dessous de la moyenne mobile simple sur 55 jours.