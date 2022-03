Comment KronosDAO change l’investissement et l’incubation DeFi | Cryptomonnaie

L’industrie DeFi a redéfini la croissance et l’expansion de l’espace web3. De la finance au jeu, les projets DeFi règnent et règnent. Cela a conduit à une entrée massive de nouvelles start-ups et de nouveaux projets et a augmenté le taux d’adoption précédemment décroissant des crypto-monnaies et de leurs technologies alliées. Les problèmes ont suivi cette croissance. Ils comprennent le financement, la finance et l’incubation.

Pourquoi l’adoption massive des crypto-monnaies n’a pas encore eu lieu

Oui, les crypto-monnaies ont attiré l’attention du grand public. Il n’a pas donné naissance à la période de boom que tout le monde attendait. De nombreux projets ont promis de le faire, mais ont échoué. D’autres essaient encore de trouver leurs marques. La situation semble désastreuse pour les purs et durs du web3 qui pensent que l’industrie suivra la voie d’autres technologies similaires avant elle.

Les critiques ont souligné cela comme la preuve que l’espace Web3 est une mode. Rien ne pouvait être plus loin de la vérité!

L’espace web3 est de loin l’industrie à la croissance la plus rapide de l’histoire. Aucune autre industrie n’a été en mesure d’avoir un tel impact dans un laps de temps aussi court !

L’innovation est le carburant qui détermine la vitesse et l’étendue de l’espace Web3. De ce fait, les nouveaux projets qui résolvent ces problèmes liés à l’argent sont ceux qui prendront le relais.

Entrez KronosDAO

L’un de ces projets est KronosDAO. En tant que protocole de monnaie de réserve, KronosDAO modifie le fonctionnement des protocoles DeFi en investissant dans des startups DeFi à un stade précoce et a créé un nouveau paradigme dans lequel des rendements adéquats sont versés à la fois à sa trésorerie et à ses investisseurs. Dans KronosDAO, tout le monde y gagne !

KronosDAO a également été en mesure de résoudre le problème de liquidité insuffisante qui se produit généralement dans les systèmes de trésorerie Web3 en équilibrant la génération de revenus avec les NFT, qui servent d’actifs de sauvegarde. Le concept permet d’avoir un portefeuille équilibré à mesure que la trésorerie augmente et que les investisseurs augmentent les passifs.

Cette préméditation permet la longévité de la trésorerie, donnant lieu à des rendements stables qui sont toujours un gros problème dans l’espace web3. KronosDAO résout ce problème et plus encore !

Comment les trésoreries créent un avenir pour les start-ups

Depuis l’émergence de l’espace de crypto-monnaie sur le radar de tout le monde en 2017, les événements de génération de liquidité tels que les offres initiales de pièces de monnaie (ICO), les offres de jetons de sécurité (STO) et d’autres ont fait l’objet d’un examen minutieux, en particulier par les autorités de réglementation. À tel point que ces événements ont été des conduits pour de mauvais acteurs qui collectent des fonds, ferment boutique et disparaissent.

Les bons du Trésor résolvent le problème de la transparence, de la sûreté et de la sécurité des fonds des investisseurs. Le déploiement des organisations autonomes décentralisées (DAO) donne une base mathématique et programmatique aux investissements et aux activités génératrices de rendement.

Ces organisations sont la prochaine évolution dans la façon dont les start-ups obtiendront des financements et se développeront au sein de l’espace web3. Un changement est répandu dans la façon dont les projets abordent désormais les problèmes de financement. Les trésoreries mettent l’accent sur la croissance organique et l’incubation étape par étape. Un signe de plus que l’espace web3 mûrit.

Sur la base de cette maturité, les projets fonctionneront désormais de manière conforme, ce qui donnera aux régulateurs de différents pays la confiance nécessaire pour établir des environnements de travail propices à l’innovation.

L’époque du far west de l’industrie du web3 est révolue. Les industries se tournent vers les technologies web3 en raison des nombreux avantages qu’elles offrent.

Le moment de gloire tant attendu de l’espace se produira au fur et à mesure que ces changements se poursuivront, mais sera motivé par l’utilité et la fonctionnalité que les start-ups apportent à la table. Ces start-up du web3 relèvent le gant de l’industrie fintech. L’industrie de la fintech a ses défauts en raison de la nature centralisée des technologies qui la pilotent. Des problèmes tels que la sécurité, les temps d’arrêt et la transparence ont créé des cauchemars pour de nombreuses personnes.

Avec l’approche unique que des projets comme KronosDAO ont vis-à-vis des start-ups web3, l’avenir de l’industrie est prometteur alors que le monde cherche la prochaine grande chose après Satoshi.