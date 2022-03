Le fournisseur d’ETF WisdomTree lance les ETP Solana, Cardano et Polkadot | Cryptomonnaie

Le fournisseur américain de fonds négociés en bourse (ETF) WisdomTree continue d’étendre ses produits de crypto-monnaie en Europe en lançant trois nouveaux produits crypto négociés en bourse (ETP) soutenus par Solana (SOL), Cardano (ADA) et Polkadot (DOT).

WisdomTree a annoncé mardi le lancement de trois nouveaux ETP cryptomonnaies soutenus physiquement, dont WisdomTree Solana (SOLW), WisdomTree Cardano (ADAW) et WisdomTree Polkadot (DOTW).

Les ETP sont déjà cotés sur les principales bourses numériques européennes telles que Xetra de Deutsche Boerse, la bourse suisse SIX et la Bourse suisse. La bourse paneuropéenne Euronext devrait lister jeudi les ETP crypto à Amsterdam et à Paris, note l’annonce.

Les ETP sont conçus pour offrir aux investisseurs en Europe une autre option pour s’exposer au prix de Solana, Cardano et Polkadot via des bourses réglementées. SOLW, ADAW et DOTW ont un taux de dépenses total de 0,95 % et sont disponibles à la vente en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Italie, en Irlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en Pologne, en Espagne, en Suède et en Suisse.

Les nouveaux ETP suivent l’offre croissante de produits d’actifs cryptomonnaies de WisdomTree en Europe, rejoignant des produits tels que WisdomTree Crypto Mega Cap Equal Weight ETP, qui est soutenu par des actifs physiques tels que Bitcoin (BTC) et Ether (ETH), ainsi que WisdomTree Crypto Market ( BLOC) et WisdomTree Crypto Altcoins (WALT).

Le responsable Europe de WisdomTree, Alexis Marinof, a déclaré que la nouvelle offre vise à répondre à la demande croissante des investisseurs institutionnels de diversifier leur portefeuille de crypto, déclarant :

« Alors que Bitcoin et Ethereum font la une des journaux, les altcoins sont désormais des options viables pour de nombreux investisseurs institutionnels, offrant plus d’options pour diversifier leurs avoirs en crypto comme ils le feraient avec n’importe quelle autre classe d’actifs. »

Comme indiqué précédemment par Cointelegraph, WisdomTree a lancé activement des ETP en Europe au milieu d’obstacles réglementaires aux États-Unis. Fin 2021, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a rejeté l’ETF Bitcoin spot de WisdomTree après avoir retardé à plusieurs reprises une décision sur le produit. La société a par la suite modifié son dossier spot BTC ETF, désignant US Bank comme dépositaire de sa fiducie BTC.