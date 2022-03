LUNA de Terra a établi de nouveaux sommets à près de 106 $ | Cryptomonnaie

Les jetons LUNA de Terra ont augmenté de 10 % au cours des dernières 24 heures pour établir de nouveaux sommets historiques de plus de 105,91 $, selon les données.

LUNA a franchi un sommet précédent de 104,74 $ depuis le début du mois, selon les graphiques de prix.

LUNA a atteint de nouveaux sommets ce matin. (TradingView)

LUNA est l’un des deux jetons natifs du réseau Terra, un cadre qui permet aux développeurs de créer des chaînes de blocs personnalisées et de créer leurs propres applications décentralisées au-dessus de Terra pour divers cas d’utilisation.

Le sentiment pour LUNA a augmenté au cours du mois dernier, en grande partie grâce à la Luna Foundation Guard (LFG), une organisation à but non lucratif basée à Singapour qui achète pour plus de 3 milliards de dollars de bitcoins comme couche de sécurité supplémentaire pour UST, le stablecoin décentralisé indexé sur le dollar de Terra.

La demande de LFG pour le bitcoin a conduit à une reprise la semaine dernière. Bitcoin a dépassé le niveau de 47 000 $ hier, le niveau le plus élevé depuis le début de cette année.

Les données montrent que LUNA a augmenté d’environ 86 215,7 % par rapport à son plus bas historique de 0,121798 $ en mars 2020, ce qui en fait l’un des jetons les plus performants des deux dernières années. LUNA a une capitalisation boursière de 37 milliards de dollars au moment de la rédaction et se classe au huitième rang parmi les autres cryptos.