Pourquoi le prix de Polkadot pourrait augmenter de plus de 50 % | Cryptomonnaie

Le prix de Polkadot fait allusion à un retracement à 20,34 $ après un rallye de 37 %.

En raison de l’épuisement des traders, le DOT pourrait reculer avant de se lancer dans une reprise de 55 %.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 18,65 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix Polkadot montre des signes de poursuite de la tendance haussière comme on le voit dans la fractale 2020. Si l’histoire se répète, DOT et ses détenteurs sont susceptibles de profiter d’un avenir prospère.

Prix ​​Polkadot à un point d’inflexion

Le prix de Polkadot a établi une configuration triple bottom à 3,91 $ pendant environ 44 jours en septembre 2020. Cette formation a été suivie d’un mouvement explosif qui a poussé le DOT à son plus haut niveau historique à 50 $. Les nuances avant et après la formation du triple fond semblent se répéter à nouveau, suggérant une formation fractale.

Depuis la configuration du triple fond le 6 mars, le DOT a augmenté de 40 % et fait maintenant face à la barrière de résistance de 22,45 $. Un retracement mineur vers le niveau de support immédiat à 20,34 $ semble probable compte tenu de la montée exponentielle au cours des deux dernières semaines.

Ce recul permettra aux haussiers de récupérer, déclenchant une autre hausse du prix Polkadot. Cette décision visera cependant un nouveau test de la barrière de résistance de 31,40 $, portant le gain total à 55 %.

Dans une course haussière extrême, le prix Polkadot pourrait ne pas revenir en arrière et renverser directement l’obstacle de 22,45 $. Tant que le DOT parvient à se maintenir au-dessus de ce niveau de support nouvellement formé, le scénario de tendance haussière restera intact et suggère la possibilité d’un nouveau test à 31,40 $.

Graphique DOT/USDT sur 1 jour

Alors que la fractale semble bien jouer pour le prix Polkadot, une inversion du biais directionnel de Bitcoin pourrait avoir un impact négatif sur les traders DOT. Dans un tel cas, un chandelier quotidien clôturé en dessous de 18,65 $ invalidera la thèse haussière du prix Polkadot. En annulant les gains récents, la baisse pourrait déclencher une vente de panique, repoussant le DOT pour revoir le niveau de support de 15,85 $.