Dernier appel pour acheter Ethereum avant qu’il n’atteigne 4 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum montre des signes d’une nouvelle tendance à la hausse après avoir augmenté de 36 % au cours des deux dernières semaines.

Les mesures en chaîne suggèrent la possibilité de revoir 4 000 $ après un retracement mineur.

Un chandelier quotidien proche du SMA de 50 jours à 2 848 $ invalidera la thèse haussière de l’ETH.

Le rallye des prix d’Ethereum semble prolongé pour une nouvelle hausse, mais un retracement mineur atténuera l’avantage, permettant une autre accélération. Les mesures en chaîne soutiennent la possibilité d’un retracement à court terme avec une perspective haussière à long terme pour l’ETH.

Le prix Ethereum se prépare pour plus de gains

Le prix d’Ethereum a augmenté d’environ 36 % en moins de deux semaines, à compter du 14 mars. Cette tendance à la hausse massive s’est brisée à travers les moyennes mobiles simples (SMA) sur 50 et 100 jours à 2 848 $ et 3 045 $ et se négocie actuellement à 3 376 $.

Si la tendance haussière se poursuit, l’ETH devra faire face au SMA de 200 jours à 3 489 $ et risque de faire face à un rejet en raison du manque d’élan haussier. Par conséquent, un retracement mineur vers les 3 136 $, coïncidant avec le nœud à volume élevé, semble probable.

Fait intéressant, le SMA à 100 jours est à proximité pour absorber la pression de vente entrante, faisant de ce niveau une zone d’inversion à forte probabilité.

Par conséquent, un rebond sur la barrière de 3,36 $ pourrait déclencher un rallye qui propulse le prix Ethereum pour conquérir le SMA de 200 jours et se diriger vers le nœud à faible volume à 3 703 $. Il est important de franchir cet obstacle, sinon un sommet local pourrait se former ici avec un déplacement latéral de l’ETH.

Si les acheteurs parviennent à dépasser le nœud à faible volume, il y a de fortes chances que le prix d’Ethereum cible le niveau de 4 040 $, qui est un autre nœud à volume élevé, comme le montre le profil de volume. Au total, cette montée en puissance constituerait un gain de 30% et est probablement là où la hausse est limitée pour l’ETH.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

La récente hausse observée dans la valeur marchande intrajournalière à la valeur réalisée (MVRV) soutient le retracement mineur pour ETH. Cette métrique en chaîne est utilisée pour déterminer le profit/perte moyen des investisseurs qui ont acheté des ETH au cours du mois dernier.

Une légère hausse de cette métrique dénote le groupe d’investisseurs dans le profit et révèle donc le potentiel d’une vente. Tout pic de cette métrique au-dessus de 15 % a souvent entraîné une baisse du prix Ethereum. On peut voir la même chose dans l’histoire récente de l’ETH. Par conséquent, un retracement mineur semble probable pour le jeton de contrat intelligent.

ETH MVRV intrajournalier sur 30 jours

Alors que les perspectives à court terme révèlent un recul, le volume en chaîne pour ETH montre que la récente tendance à la hausse a été soutenue par une augmentation du volume en chaîne de 14,5 milliards à 16,2 milliards de novembre 2021 à mars 2022.

Ce pic de 11,7 % suggère que la montée en puissance n’était pas un hasard et que le prix d’Ethereum devrait continuer à augmenter.

Volume en chaîne ETH

L’offre d’ETH sur les bourses s’est détériorée, passant de 16,31 millions à 15,61 millions au cours des deux derniers mois environ. La baisse de 4,3 % révèle en outre que les investisseurs sont de plus en plus confiants dans la performance des prix d’Ethereum et déplacent leurs avoirs hors des entités centralisées.

Offre d’ETH sur les bourses

Le changement de position nette d’échange brosse le tableau le plus haussier pour le prix Ethereum. Au cours des deux dernières semaines, la sortie d’ETH des plateformes de trading n’a fait qu’augmenter. La dernière fois qu’une baisse aussi drastique a été observée, c’était en octobre 2021, lorsque l’ETH est passé de 1 730 $ à 4 800 $ et plus.

Par conséquent, l’état actuel de cet indice suggère que les investisseurs sont optimistes sur le prix d’Ethereum et dénote qu’une tendance à la hausse est probable.

Variation de la position nette de la bourse ETH

Dans l’ensemble, les perspectives du prix d’Ethereum semblent haussières avec juste un léger retracement. Si le biais directionnel reste haussier comme il l’a été au cours des deux dernières semaines, il y a une bonne probabilité que l’ETH revisite 4 000 $. Cependant, si le prix du Bitcoin décide de planter la fête, alors Ethereum suivra.

Si le prix d’Ethereum traverse le SMA de 100 jours à 3 046 $, cela dénotera une faiblesse parmi les acheteurs et renversera probablement l’altcoin pour retester le SMA de 50 jours à 2 849 $. Ici, les acheteurs ont une chance de revenir, mais un chandelier quotidien proche en dessous de 2 848 $ invalidera la thèse haussière.

Dans un tel cas, le prix d’Ethereum chutera probablement de 10 % pour revoir le point de contrôle à 2 584 $.